Марш на Москву, "серьезная проблема" Украины и новое наступление на Киев: основные свежие тезисы Буданова

На территории Беларуси никаких угроз по состоянию на данный момент нет, отметили в разведке.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал возможность нового наступления россиян на Киев, предупредил об увеличении ракетных атак по Украине и высказался о рейде российских добровольцев.

ТСН.ua собрал основные заявления, озвученные главным разведчиком в воскресенье, 31 марта, в эфире телемарафона.

Новое наступление окупантов на Киев: Буданов прокомментировал заявление Макрона

Глава ГУР прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск в случае возможного повторного наступления на Киев. Буданов назвал это только "предположением".

"Это предположение (слова Макрона – ред.). Предположений может быть очень много. В предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву, но этого по факту нет", — подчеркнул Буданов.

Он также добавил, что на территории Беларуси никаких угроз по состоянию на данный момент нет.

Рейд и активные боевые действия российских добровольцев на территории РФ

Будано подчеркнул, что рейды Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и батальона "Сибирь" на территории России "для нас очень выгодны". Как он пояснил, добровольцы смогли растянуть группировку россиян, отвлечь их силы из боев на фронте на оборону своих пограничных рубежей.

"Что касается деятельности ЛСР, РДК, "Сибирь" и других добровольческих формирований – они воюют за свое государство. Кое-что им удается, кое-что не удается, но они не оставляют своей работы. Это второй год подряд в одном и том же месте происходят события, которые происходят. говорит о систематичности их подхода. Когда изменится ситуация на фронте, им станет легче продвигаться дальше и добиваться своей цели", — добавил он.

Легион "Свобода России". Фото: Телеграмм-канал "ЛСР"

Могут ли сейчас российские добровольцы дойти до Москвы — мнение Буданова

Буданов считает, что сейчас российские добровольцы не смогут дойти до Москвы.

"Сейчас они до Москвы с оружием в руках, к сожалению, не могут дойти. В этом я уверен. Но со временем, когда ситуация будет это разрешать, они свою роль сыграют ", — отметил главный разведчик Украины.

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Почему Россия атакует Украину ракетами "Циркон"

Буданов рассказал, что Россия атакует Украину ракетами "Циркон", чтобы пробить нашу систему ПВО. "Ракета "Циркон" прежде всего – это противокорабельная ракета. У нее достаточно серьезные тактико-технические характеристики. Используя "Цирконы", Российская Федерация надеется, что она сможет пробить нашу систему противовоздушной обороны – вот и вся логика, и ничего другого там нет", – подчеркнул он, добавив, что в оккупированном Крыму расположены несколько пусковых установок.

"Калибры" готовы к применению по Украине

Страна-террористка долгое время не применяла "Калибры", используя Х-101, поскольку в РФ она считается более эффективной.

"Они абсолютно готовы к применению. Они их не используют, было принято решение, потому что "Калибр" менее эффективен, чем ракета Х-101, пока использовать Х-101. В ближайшее время, думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось”, – рассказал Кирилл Буданов.

Новая "серьезная проблема" Украины

Россия завершает строительство железнодорожной ветви, которая должна соединить Ростов-на-Дону с Крымом через оккупированные южные территории. По мнению Буданова, это "может стать для Украины серьезной проблемой", однако в ГУР знают, как этому противодействовать.

"Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс почти завершен. Это может стать для нас серьезной проблемой, но надеюсь, что с этой железной дорогой мы как-нибудь справимся, в этом у всех есть опыт ", – заверил глава ГУР.

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Была ли Россия по Украине авиабомбой ОГАБ-1500: ответил Буданов

Украинский разведчик не подтвердил информацию эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке о том, что Россия впервые атаковала Украину тяжелой авиабомбой ОГАБ-1500. По его словам, оккупационные войска ранее уже били этими авиабомбами по Украине.

"Я могу это (заявление Рёпке – ред.) прямо опровергнуть, потому что ОГАБ-1500 использовали уже не раз, и на линии фронта, и когда была активная часть операции РДК и ЛСР – там также ОГАБ использовали", — заявил Кирилл Буданов.

Напомним, ранее сообщалось, куда целились кафиры во время комбинированной атаки 31 марта.

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