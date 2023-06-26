"Марш Пригожина был запланирован": начальник РДК пообещал позитивные новости для Украины

Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" после бунта предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина призвали своих сторонников к действиям и призывом "Выкапывайте старые дедовские двустволки, фотографируйте местные отделения РУВД, готовьте бутылки с зажигательной смесью: они все скоро пригодятся". Ну а русских солдат и офицеров призвали развернуть оружие на башне Кремля.

Начальник штаба российского добровольческого корпуса на псевдо "Фортуна" в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал, что означают эти призывы, по какой логике действовал Пригожин и какие преимущества дал этот "марш справедливости".

Какая реакция на эти ваши призывы? Действительно ли "льдин тронулся" и многие россияне готовы откликнуться на призывы и действительно "выкопать двустволки"?

— Я думаю, что лед действительно тронулся. Эта ситуация показала наглядно, что большое количество жителей РФ готовы к этому. Но здесь есть нюанс – они готовы пойти за сильным лидером. Мы увидели, что Пригожин совершил так называемый "марш справедливости" и появилось большое количество симпатизантов у него в том же Ростове и в целом на его пути. Когда уже к вечеру боевики выезжали в свои так называемые полевые лагеря, мы видели, что люди провожали их с цветами, песнями, плясками и все было прекрасно. То есть количество симпатизантов велико, но они последуют только за сильным лидером.

Сейчас звучит множество версий по поводу логики Пригожина. Как вы думаете, что это было? Опытный зек Пригожин не мог не понимать, что такой демарш в Кремле ему не простят и живым вряд ли оставят. Почему тогда он согласился отступить?

— Здесь стоит смотреть чуть развернутее. Эта операция полностью планировалась заблаговременно, поскольку даже с группировкой в 25 тысяч человек просто технически все это сделать экспромтом невозможно с точки зрения логистики и обеспечения. Очень сложно опрокинуть такое количество сил фактически за один день в Москву. Поэтому все это точно планировалось раньше времени.

Я думаю, что Пригожин понимал, что "Вагнер" как НДС и как силу у него рано или поздно заберут и решил пойти в а-банк таким образом. Я думаю, что он действительно планировал дойти до Москвы и планировал переворот. Но, скорее всего, он рассчитывал на участие в этом своем "марше справедливости" какой-то еще силы. Возможно, он рассчитывал на ФСБ, ФСО или массовый переход армии. Я думаю, он, конечно, не рассчитывал на Министерство обороны, поскольку в конфронтации с ним. Но он рассчитывал на один из столбов силового блока. Судя по всему, у него это не вышло.

Как дела сейчас у вашего корпуса? Помогла ли эта история с Пригожиным продвинуться еще куда-то в России?

– Да, помогла. Эта история отвлекла большое количество российских сил от приграничных регионов. Мы продолжаем свои действия в приграничных зонах. В скором времени будет очень много положительных новостей. Нам все это на руку и в целом Украине независимо от того, каким образом история завершилась в результате.

Бунт Пригожина: что известно

Устроенному Пригожиным бунту в России предшествовало его заявление 23 июня об ударе по тыловым лагерям "Вагнера" в Ростове-на-Дону, нанесенном регулярной армией. После этого Пригожин вместе со своими наемниками 24 июня захватили военные штабы в двух регионах РФ и объявили о "походе на Москву" ради "восстановления справедливости".

Однако уже вечером того же дня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что договорился с Пригожиным о прекращении бунта. Последний сказал, что наемники остановились в 200 км от Москвы и разворачивают свои колонны назад, чтобы вроде бы не проливать кровь ни одной из сторон.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков пообещал помилование участникам бунта и возвращение в полевые лагеря. А что касается Пригожина, то, по словам Пескова, тот переезжает в Беларусь.

По данным СМИ со ссылкой на источники, в обмен на прекращение мятежа Пригожину могли пообещать увольнение главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Песков утверждает, что эти вопросы не обсуждались.

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