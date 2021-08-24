Марш защитников, авиация в небе и парад на Майдане: как Украина праздновала 30-летие Независимости

Марш защитников, авиация в небе и парад на Майдане: как Украина праздновала 30-летие Независимости

В начале торжеств президент Владимир Зеленский вручил награды.

Сегодня Украина празднует 30 лет независимости. Марш защитников Украины, морской парад, авиация в небе и грандиозный парад на Майдане в Киеве.

Об этом 24 августа говорится в праздничном выпуске ТСН к 30-летию Независимости Украины.

В начале торжеств президент Владимир Зеленский вручил награды — за мужество и защиту Украины звание Героя Украины посмертно присвоено погибшим на фронте солдату Сергею Белоусу и старшине Максиму Ридзаничу. Орден "Золотая Звезда" вручили полковнику Евгению Сидоренко.

Момент, который растрогал всех — девочка, которая олицетворяет Украину, подбежала к военному — участнику парада с букетом цветов.

В самом параде шагали все роды войск, по Крещатику прошли участники ООС. Впервые в коробках шли кинологи со своими помощниками. А еще военная техника, новейшие разработки для украинской армии и авиация — над Майданом Независимости пролетел даже крупнейший в мире транспортный самолет "Мрия" и всем помахал крыльями.

В Одессе на морском параде — там торжественно прошли более 20 кораблей Военно-морских сил Украины и пограничников. Также на Днепре в столице демонстрировали катера различные подразделения.

И в центре Киева прошел Марш защитников Украины. Первые в колонне — родственники Героев небесной сотни и родные погибших на фронте. В общем по Крещатику прошли тысячи добровольцев, волонтеров, военных медиков, капелланов, ветеранов боевых действий на Востоке Украины и действующих военных. Все они с 2014-го ушли на фронт защищать Украину от российской агрессии, они помогали и помогают воинам, которые сейчас продолжают сдерживать врага.

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