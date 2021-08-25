Маршировал и выбирал кольцо: ветеран АТО перед парадом ко Дню Независимости сделал предложение любимой

Чтобы принять участие в параде, мужчина месяц провел в учебном центре "Десна". И пока любимая считала, что он тренируется, он выбрал кольцо.

С парада — под венец! Ветеран АТО сделал предложение своей возлюбленной на Майдане Независимости, где через несколько минут после этого принял участие в военном параде. Признание на глазах более сотни других ветеранов для девушки стало настоящим сюрпризом.

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Об этом 25 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

К параду остается менее часа. Колонны построены. Все наготове. Перед этим участники имели три репетиции. Но в любви они лишние. Ветеран АТО Валерий Ветхев признается своей любимой Людмиле. Из колонны ветеранов, вместо "Смирно!" и "Равняйсь" — слышать необычные для военных команды.

Уже после парада пара поделилась своей историей с ТСН. Людмила и не подозревала, что здесь ее ждет. Приехала из Винницкой прямо на парад.

"Посмотреть на своего мужа, он у меня мужественный", — говорит Людмила.

А вот Валерий к этому дню готовился долго.

"Решил, что 6 лет она этого ждет и сегодня как раз такая дата: 30 лет Независимости и собратья мои, это 120 человек из батальона. Думаю, это будет так надежнее, чтобы именно перед ними, перед строем, перед своими собратьями попросить сердце и руку своей любимой", — говорит Валерий Ветхев.

Чтобы принять участие в параде, мужчина месяц провел в учебном центре "Десна". И пока любимая считала, что он тренируется, он выбрал кольцо. Помогала сестра.

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"Я маршировал в "Десне", она мне сбрасывала фото, я смотрел и так выбирал. Больше колебался 16,5 размер или 17. Я взял 17 и угадал", — говорит мужчина.

Валерий и Людмила познакомились еще до войны, но долго просто дружили. В 2014 году мужчина ушел на фронт добровольцем. Через год демобилизовался. И после всего, что там пережил, говорит, что именно Людмила помогла вернуться ему к гражданской жизни.

"Именно поэтому я чувствую, что это моя мотивация, это моя опора, мое вдохновение — моя любовь. Так, любви в первую очередь", — говорит Валерий.

Напомним, во время репетиции парада ко Дню Независимости на Крещатике один из военных сделал предложение своей девушке, которая оказалась его коллегой. Девушка ответила любимому "да", а очевидцы поддержали радостное для молодой пары событие аплодисментами.

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