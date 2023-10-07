Маршрут жизни "Антоновка – Херсон – Карпаты": как украинских детей из-под обстрелов вывозили в бронированных капсулах

Россия продолжает регулярно обстреливать Херсон и окрестности, не считаясь с жертвами гражданских. Рискуя собственной жизнью, волонтеры вывозят детей из самых обстреливаемых мест.

К ним присоединилась корреспондентка ТСН Наталья Нагорная и рассказала, как все происходит.

"Это было предложение, на которое я сразу согласилась — волонтеры собрались в самые обстреливаемые окрестности Херсона вывозить детей. И готовы были взять меня с собой. Мы заехали ночью в место, которое называется "Приют надежды" — это подземный бункер, где нас приютили до утра", – рассказывает корреспондентка.

В приюте хозяйничает Павел – он с любовью хвастается каждым пустяком: и выдержит укрытие почти все, и Wi-Fi без пароля, и удобства – такие здесь не в каждом доме есть: "Это кухня маленькая наша, это санузел: и душ, и туалет".

Все рассчитано на то, что в любой момент здесь могут укрыться местные жители.

Бункер наполнился волонтерами – собралась достаточно разнообразная компания. В частности, Анрис. Он – латыш. Обычно с детьми занимается танцами – учит хип-хопу.

На стол накрывает Катя, ей помогает актер и телеведущий Степан Казарин. Его здесь все называют Степаныч.

Из местных первой приходит Мария: "Я уже здесь 5 месяцев ночую".

Мария ночует в "Приюте надежды" уже 5 месяцев

Женщина решила, что днем возится даже под обстрелами, но ночью нужно отдохнуть.

Мария пережила оккупацию, теперь обстрели, но здесь в подвале первое о чем говорит – это о победе: "За Украину мы! Слава Украине, Героям слава".

В гости заезжает староста Антоновской общины Сергей Иващенко – в его общине остается около семи тысяч человек, но прежде всего он волнуется о детях.

Староста Антоновской общины Сергей Иващенко

Детей, к сожалению, очень много. Может, для кого-то цифра около 150 детей это и немного, но я считаю, что проживать в таком городе как старостинский Антоновский округ, который ежедневно обстреливается и разрушается одним КАБом от 5 до 10 домов, то я считаю, что это очень плохо, что родители не понимают – дети не должны подвергаться такому риску", – говорит Сергей Иващенко.

Жизнь Антоновки

Утром съемочная группа ТСН со старостой Сергеем Иващенко трогается первыми – он очень хочет показать свою Антоновку.

Антоновский старостинский округ пролегает вдоль линии Днепра. Дома разрушены, но, говорит Сергей Иващенко, смысла ремонтировать их нет.

Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная

"Сейчас нецелесообразно это делать, у меня есть дома, где четыре раза прилетало", — говорит староста.

Жалеет здешнюю школу: "Наша школа долго держалась, а за последний месяц два прилета".

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС вода затопила улицы. "Вода была по крышу этой остановки", – рассказывает он.

Населённый пункт Антоновка расположен ближе всего к левому берегу, прилеты здесь постоянно.

"Мы надеемся на то, что нам повезет, и мы сможем проскочить под обстрелами. На улицах людей мало, но вокруг одного авто собираются на утренний кофе", – рассказывает Наталья Нагорная.

"Как вы здесь выживаете?" – спрашивает корреспондентка.

"Потихоньку, привыкли уже к обстрелам", – отвечают местные жители.

Жители Антоновки

Люди объясняют – обычно прячутся дома, но сейчас должны привезти пенсию.

Волонтеры и съемочная группа ТСН пытаются найти первого мальчика, который уедет с ними. Впрочем, оказалось, что ребенок, который должен быть по одному адресу, оказался по другому.

Забрать детей

Тем временем в специальном месте уже готовят к отправке капсулы.

Сергей Иващенко успокаивает – это максимально безопасный транспорт: "Надежная, бронированная, достаточно крепкая".

Волонтер Евгений считает, а точнее взвешивает – сколько малышей смогут унести: "1,2,3, но я же сто килограмм, 45 где-то 7-8".

Волонтеры решили, что детям нельзя скапливаться – нужно забирать прямо из дома.

"Настроение хорошее, делаем хорошее дело и нам его нужно сделать", – говорят они.

Первым в капсулу садится 13-летний Денис, мама переживает. "Пусть ребенок поедет отдохнет. Тем более что такие обстрелы начались сильные", – говорит женщина.

13-летний Денис уезжает на отдых

Детей всех целуют и дают с собой сумки с теплыми вещами: в Карпатах, куда они едут, будет гораздо прохладнее, а сколько задержатся в горах – неизвестно. Волонтеры уговаривают, чтобы дети побыли там как можно дольше.

Сначала в бронированной капсуле собирается семь детей, одна мама и вся команда.

Дети пишут поздравления на стенах автобуса тем, кто поедет после них. И обещание – вернуться.

Также детей забирают из Херсона, команда ждет в городе под звуки взрывов.

В меньшей капсуле уже подружились Вероника, Дима, Катя и Ростик – говорят о хозяйстве и осколках от снарядов. Они поют "Червону калину", а где-то снова взрывается.

Дети в капсуле

Позже станет известно – в этот момент в Херсоне погибли два человека – они были братом и сестрой и убирали у кафе родственников.

Волонтер Сергей, на псевдо Фартовый – его так прозвали, потому что ему везет выезжать из-под обстрелов – рассказывает, что сложнее всего это уговорить родителей согласиться и вывезти детей.

"В Херсоне у нас находится более 5,5 тысячи детей. К сожалению, часть детей вернулась. Когда стало более-менее спокойно, часть вернулись, потому что не смогли выдержать финансовые проблемы", — рассказывает заместитель руководителя Херсонской городской военной администрации Антон Ефанов.

Дорога в горы

Волонтеров ждут дети поселка Камышаны – там ситуация получше, и их вывезли обычным транспортом.

Анжела удивляется – неужели она сможет ходить в обычную школу и дружить с детьми?

Анжела радуется, что сможет ходить в обычную школу

"В нашу школу два раза прилетело, там, где мой класс в соседний класс и немного ближе", — рассказывает девочка.

Всех уже ждет большой автобус.

По дороге команда забирает самого маленького участника экспедиции – это мальчик, ему полтора года, он уезжает с мамой.

Младшему участнику экспедиции полтора года

По дороге видно, как пылает поле после мощного взрыва.

"Наш автобус очень спешит – во второй день в Одессе детей ждет поезд, в последний момент удалось договориться об отдельном вагоне. Но ведь в самой Одессе страшные пробки. Нас встречают машины сопровождения и ведут – без них мы бы точно не успели. На перроне приходится бежать — до отправления поезда не так много времени, а вагон в самом конце поезда — удалось попасть к поезду за 10-15 минут до его отправления, но главное, что все эти дети теперь будут в безопасности. Они уезжают, а мы счастливы», – рассказывает Наталья Нагорная.

Безопасное место

Впереди более 17 часов дороги. В половине седьмого утра херсонские дети выгружаются в Яремче – их уже встречает корреспондентка ТСН из Ивано-Франковска Алла Пасс. Дети веселые, смеются и признаются – не выспались, потому что поспорили.

Впереди у них приключения, в которых мы надеемся не будет войны. А будут школа, друзья, развлечения. Но когда-нибудь мы обязательно снова встретимся в свободной украинской Антоновке и Херсоне.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Детей из-под обстрелов вывозили в бронированных капсулах! Маршрут жизни Антоновка-Херсон-Карпаты

Из Херсона и Прикарпатья – Наталья Нагорная, Владимир Черенков, Алла Пасс, Роман Дутчак и Нина Грушецкая, ТСН, 1+1, марафон "Єдині новини".