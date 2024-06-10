"Маршрутка до Роботино": воины ВСУ рассказали о боях в Запорожской области и кого не хватает на фронте

Военные говорят, что на фронте людей не хватает.

«Маршрутка» в Роботино - так в шутку называют себя водители-механики 65 отдельной механизированной бригады ВСУ, работающие на Запорожском направлении. На иностранных бронемашинах они доставляют к линии фронта все, что нужно - боеприпасы, еду, бойцов, а оттуда эвакуируют раненых.

О поездках по фронтовым дорогам и особенностях техники военные рассказали корреспонденту ТСН Кире Овес.

Нидерландский YPR, которого водители-механики ласково называют «Юпик», в отличие от советских БТР, намного удобнее. Техника, хоть и не новая, говорят - надежная.

«В этой машине преимущество в том, что открывается полностью задняя аппарель лучше заходить, десантировать ребят, заносить выносить раненых», - рассказывают военные.

YPR

За командира у механиков-водителей 47-летний Сергей "Сивий", он следит за техникой, оружием, прокладывает безопасные маршруты.

"Самое трудное, это когда ребята едут, дождаться их, или какие-то потери очень тяжело это переношу", - говорит "Сивий".

В машине вместе с водителем-механиком на Роботинское направление едет и оператор-наводчик - он помогает эвакуировать раненых и отражать атаки россиян.

"Когда заезжают в Роботино, или эвакуируем раненых порой и по 5 человек приходится эвакуировать и ребят разных и ведется прицельный огонь по нам из такого легкого оружия, из автоматов", - говорит "Седой".

"Седой"

Не раз водители попадали под обстрелы врага - бьют со всего, говорит "Техник", дроны, минометы, артиллерия. Вместе с побратимами по прифронтовым дорогам ездит дальнобойщик с 20-летним стажем Марьян. Это не первая война для мужчины - служил в Афганистане.

"Я был водителем, мы на „Камазе“ ездили Кандагар, Ирак, возил тоже продукты, боеприпасы, но по сравнению с той войной и война это цветочки", - говорит он.

Именно Марьян прозвал свою машину - "маршруткой" в Роботино. Эти механики и водители одни из первых поставили на гусеничные бронемашины "глушилки" от дронов. Впрочем, говорят, технический прогресс не остановить поэтому уже нуждаются в более новом оснащении.

Но больше всего войску нужны люди, признают бойцы. Ведь ни одна техника, говорят, не будет работать без них.

YPR

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