Марсианские ландшафты превращаются в леса: эксклюзивные кадры со дна Каховского водохранилища (фото)

Небольшая часть земель, которая вышла из-под воды после подрыва Каховской ГЭС, выглядит обнадеживающе. Обнаженные просторы начали покрываться изумрудными коврами. Это значит, что пустыни и пылевых бурь не будет.

В документальном фильме ТСН "Увидеть дно" корреспондентка Наталья Ярмола показала, что первыми начали зеленеть участки под берегом

23 июля 2023 года, через полтора месяца после подрыва, возле поселка Марьянского можно было увидеть, как насеялись сорняки и ростки деревьев.

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

“Это сама естественная амброзия. Пока растет сорняк, который является неприхотливым. А со временем, бог его знает, сколько нужно времени для того, чтобы здесь почва возродилась”, – рассказывает сельский голова Виктор Недря.

В Национальном парке Каменское решили помочь природе, чтобы не дать шансов амброзии и другим растениям-оккупантам. Засеяли ил присущими этому краю местными растениями.

“Очень себя хорошо чувствуют, оно как хорошее удобрение. То есть мы знаем, египетская цивилизация, они из Нила извлекали этот ил, чтобы выращивать какие-то оазисы, еще что-то. Сейчас у нас тоже самое”, – говорит и.о. заведующего сектором охраны природы национального заповедника Хортица Михаил Муленко.

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

Однако эти ростки никогда не станут тем уничтоженным когда-то Большим лугом. Это наша история. Вернуть то, что было до моря, ни столетние дубы, ни вербы невозможно. Таков закон природы. После больших потрясений она меняется и уже никогда не возвращается к своим предыдущим очертаниям.

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

Территория выше прежней дамбы – здесь другая беда. Две тысячи квадратных километров, десятилетиями находившиеся под водой, оказались под открытым небом. Пустота размером в три Киева. Космический ландшафт: такое впечатление, что ты на Марсе. Наибольшее опасение, станет ли эта земля пустыней. Ученые оставляют метки-магнитики на илистом участке. Чтобы через год проверить, чем она зарастет. Если зарастет.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Увидеть дно". Фильм о подрыве Каховской ГЭС. Эксклюзивные кадры последствий теракта россиян

Читайте также: