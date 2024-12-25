Мартин и Машка покорили TikTok: как фронтовые животные собирают сотни тысяч для ВСУ

Фронтовые животные стали звездами соцсетей в Запорожье. Быка Мартына и свинью Машку военнослужащий Максим вывез из передовой в Донецкую область. Животные чудом выжили на заминированной земле под плотным огнем врага.

После эвакуации получили свой аккаунт в Тиктоке, завоевали сердца тысяч подписчиков и теперь помогают собирать своему хозяину помощь на ВСУ. С животными-волонтерами познакомилась корреспондентка ТСН Кира Овес.

Шестьсот килограммов нежности – так об этом суровом с виду быке отзывается его хозяин. Говорит, его Мартин больше любит, когда угощают хлебом, целуют и чешут шею.

Имеет он и позывной — "Буйвол". Его дали быку украинские защитники, к которым он прибился в Донецкой области.

“Стоят мины по бокам везде, там не пройдешь так сказать. И он четко идет по нашей тропе, по которой мы заходим, подходит к нам на позицию, смотрит на нас", — рассказывает военнослужащий Максим "Харьков".

Военный Максим/Скриншот из сюжета ТСН

Чтобы спасти от обстрелов, военные перевезли животное в заброшенную ферму в 15 километрах от позиций. А потом Максим с другом — вот в этом изрешеченном снарядами бусике привез быка в Запорожье.

Мартына полюбила всю деревню, в которой живет военный. Кроме жены и двух дочерей о бычке, пока боец на службе, заботятся и соседи.

“Он очень милый жмых, хлеб, когда был молодой любил, как мы все, что-то такое сладенькое. Сейчас бычара уже вырос, мужиком стал, сладкое уже не любимое”, — говорит Максим.

Максим на фронте с первых дней полномасштабного вторжения.

“За своих детей, за свою страну. По телевизору видели, как в Киев заезжала техника. Мы сели в автомобиль, поехали в военкомат”, – говорит военный.

Теперь в составе мобильной огневой группы отбивает атаки "Шахедов". И вместе с побратимами спасает животных – показывает нам дикую свинью, которую тоже вывез с фронта.

“Она такая была страшненькая, лапа перебита. Но у нас медик "Паркер" красавец, быстро среагировал, осколок достал, наложил лекарство", — рассказывает Максим.

Скриншот из сюжета ТСН

Теперь Машка – "гроза" всей улицы.

А животные благодарят спасителя волонтерством. Футболки и кепки с изображениями животных разлетаются как пирожки. У них даже появилась своя страница в ТикТоке.

"5-6 стримов — и мы купили на 100 тысяч дронов, отвезли третий мавки ... и многое", — говорит военный.

Эта ферма, говорит Максим, для эвакуированных с фронта животных как гостиница ол-инклюзив. Как только Мартын полностью освоился на новом месте, ему начали подыскать пару для долгой и счастливой жизни.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Мартын и Машка покорили TikTok! Как фронтовые животные собирают сотни тысяч для ВСУ

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