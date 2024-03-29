"Марьяна – просто Богиня!": Безуглая загремела в новый скандал, на ушах даже нардепы

Скандальная нардеп Марьяна Безуглая "в поисках работы", но от нее в прямом смысле открестились. Сеть же "взорвалась" шутками.

Куда подавалась Марьяна и как отреагировали ее коллеги-нардепы – смотрите в эксклюзиве Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Марьяна Безуглая снова в центре внимания

Она первая поднимает скандалы и первая злорадствует чужим увольнением, а сама продолжает сидеть на теплом месте. Одиозная нардеп Марьяна Безуглая снова оказалась в центре внимания. Так, она отозвалась на вакансию, которую разместила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, но та от нее открестилась в прямом смысле слова.

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Перед этим в своих соцсетях Кондратюк разместила сообщение, что ищет к себе в команду SMM-специалистов. Они должны быть амбициозными и любознательными. Вице-спикер призвала заявляться на вакансию. Одной из первых свою кандидатуру предложила Безугла, но ее сразу же отклонили.

"Свят, свят, свят", – написала Кондратюк.

Реакция коллег-нардепов не заставила себя ждать.

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Как отреагировали другие нардепы?

Адвокат и по совместительству офицер ВСУ Алексей Шевчук на вопрос о том, какую цель преследует Безуглая, пошутил, что "у самурая нет цели, у самурая – только путь".

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Богданец написал: "Берите Марьяну Безуглую. Она в этой сфере просто Богиня".

Такая реакция – не удивительна, ведь Безуглая регулярно в центре скандалов из-за своих "пяти копеек". Нардеп очень любила высказаться по поводу Валерия Залужного, из-за чего не раз срывала шквал критики от украинцев. Если взглянуть на страницу нардепа в соцсети, то через пост Марьяна находила, в чем еще обвинить экс-главнокомандующего. В абсолютном большинстве украинские политики, общественные деятели и военные осудили именно Безуглую за ее слова о Залужном. Сам главком на ее выпады ни разу не отвечал. Согласитесь, вряд ли он нуждался в советах Безуглой.

Валерий Залужный и Марьяна Безуглая / Фото: ТСН.ua

Не нравился Марьяне и экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Когда кроме спикера, в свободное время подрабатывал шутом", — писала депутат.

Скандалы с подачи Безуглой

А еще именно из-за Безуглой поднимались и другие скандалы в обществе. К примеру, нардеп запустила опять же в своем фейсбуке голосование: готовы ли украинцы отказаться от гражданства в обмен на выезд за границу. Конечно, результаты были неутешительные, однако и не ясно, не присоединились ли порой к этому голосованию российские боты. Не уверены в Марьяне даже ее подписчики.

Хайповые заявления Безуглой

Но писать в фейсбуке – это не вживую перед людьми выступать. Чего стоит только перл на 30-летие Независимости Украины:

"Кроме нееее именно, эээ, электричества…".

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Так Марьяна рассказывала о тарифах в Украине. Спец она и в оборонке, хотя имеет образование медика и логичнее, что человек с профессиональным образованием должен, наверное, быть в комитете по здравоохранению. Но нет, там, наверное, не так уж хайпово. А как тогда разносить фейки о мобилизации женщин? А как критиковать военное руководство? А как бросать гениальные идеи? Вот как, например, о мобилизации женщин. Мол, что женщины, уехавшие после начала полномасштабного вторжения России, должны также воевать на фронте, а не быть в Европе.

"Кто-то не может уехать из страны и подлежит мобилизации, а кто-то ищет уже любовный интерес в Европе. Равенство прав!... И если придут женщины на небоевые должности, что тогда будет с тыловыми, которые так хорошо устроились уже два года. Неужели отправят в боевые подразделения? А как же кум, не поможет?... Я скажу больше, при введении военного учета женщин и мобилизации на небоевые должности, мы получаем шанс открытия границ для обоих полов", – высказалась Безуглая.

Как вы понимаете, реакция пользователей не заставила себя ждать:

"Да спи уже, не болтай! Иди сама хоть траншеи рыть!";

"Откуда вам такие идеи глуповатые приходят в голову? То есть пока миллионы здоровых мужчин вместе с чиновниками и депутатами прячутся за спиной моего воюющего мужа, еще и я должна пойти на фронт? Вы сошли с ума?";

"Что бы ты ни писала, тебе все равно ничего не удастся. Доверие к военным и господину Залужному у народа на таком уровне, который тебе и не снился. Где ты, а где господин Залужный. Пиши дальше и копай себе могилу. Перед смертью, как говорится, не надышишься".

Нардеп Безуглая выступает за мобилизацию женщин в Украине / Фото: ТСН

Опрос Безуглой в соцсетях

К слову, о смерти. Безуглая на своей странице в Facebook опубликовала еще один странный опрос. Она поинтересовалась у украинцев, желают ли они народным депутатам смерти. Интересно, что 61% проголосовавших избрали вариант "Да". Сейчас этого поста на ее странице уже нет.

В комментариях пользователи реагировали на вопросы по-разному. Кто-то интересовался, все ли в порядке у самой Безуглой, другие сетовали, что вопрос слишком общий, мол, всем народным избранникам умереть не желаем, а вот отдельным – так точно. Еще часть шутила, что гораздо жестче будет заставить нардепов жить на минимальную пенсию.

Впрочем, Безуглой этого опроса показалось маловато, и она опубликовала следующий: "Хотите ли вы, чтобы нардепы текущего созыва Верховной Рады Украины сидели в тюрьме?". Здесь вариантов ответа уже было больше. 58% проголосовали за "большинство – да, но есть нормальные".

Новая идея Безуглой

А на днях Безуглая выдала новый номер и зарегистрировала в Верховной Раде провокационный законопроект, на который с негодованием отреагировали в Украине. Она предложила ввести тюремное заключение для тех, кто "присваивает государственные функции".

Этот законопроект предлагает установить уголовную ответственность для граждан Украины, которые "присваивают государственные функции", в частности: представляя Украину на международных мероприятиях, перед уполномоченными лицами или агентами иностранных государств, перед представителями международных организаций. Что именно подразумевается под "присвоением государственных функций" — не уточняется, но авторы законопроекта предлагают наказывать тех, кто нарушает его нормы "с помощью переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, других форм общения без предоставления на то полномочий и согласований в определенном законом порядке".

Но после резонанса нардеп назвала свой документ "законопроектной провокацией", а соавтор и коллега по фракции Галина Третьякова отозвала его на доработку.

Впоследствии Безуглая пыталась свою идею перевести в шутку. Ну а что, выкручиваться надо как-то, ведь даже коллеги по фракции заявили, что законопроект такой не то, что не примут, а даже не будут рассматривать.

К слову, в мае 2022 года Безуглая пыталась "протянуть" свои гениальные идеи в Верховную Раду, например, законопроект №7351, позволявший в условиях военного времени командирам применять против военнослужащих-нарушителей оружие, даже если это приведет к их смерти. После общественной критики законопроект был отозван.

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Кроме того, в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что Безуглая вводила в заблуждение членов комитета по нацбезопасности, проталкивая законопроект №4210 по усилению контроля над ВСУ.

Тогда "слуга" Федор Вениславский настаивал на исключении Безуглой из парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, однако депутат так и не была исключена.

К слову, Безуглая является соавтором большинства законопроектов, касающихся мобилизации, но до сих пор ни одной предложенной нардепом инициативы не было принято. Постоянные скандалы дошли даже до президента, но тот отреагировал коротко и ясно:

"Кому-то очень благодарен, а за кого-то стыдно. Что касается любых комментов в фейсбуке – извините, я не занимаюсь этим, у меня нет времени. А что касается Марьяны, Валеры, и у них там есть еще несколько человек, – очень сложно, они все очень любят комментировать, лайкать в фейсбуке. Они очень часто там общаются. То они вместе ездят на фронт, то они ссорятся. Это сложные вопросы, если честно, для меня. Поэтому мне кажется, нам всем нужно давать результат государству ежедневный, а селфи – успеем".

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Безуглая не вышла из фракции?!

Собственно, Безуглая не критикует разве что Зеленского – он для нее авторитет, хотя в то же время очень любит критиковать собственную фракцию, вот только вопрос, почему же именно через нее шла в Раду.

Напомним, что в начале февраля 2024 года Безуглая заявила, что из партии она вышла. На своем фейсбуке она отметила, что ее заявление удовлетворила глава партии Елена Шуляк. А тут 28 марта выяснилось, что есть еще один нюанс: из партии Безуглая вышла, а вот из фракции – нет. Об этом сообщили депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк со ссылкой на вицес-пикера парламента Александра Корниенко. Сама же Безуглая говорит, что подавала заявление на выход из фракции, но его вернули, потому что оно, мол, было неправильно оформлено:

"Короче, формально не отпускают. Из партии "Слуга Народа" вышла и все процедуры прошла. Все вопросы – к руководству фракции".

Когда уволят Безуглую с должности заместительницы оборонного комитета?

Не раз уже поднимался вопрос и о ее "выходе" из оборонного комитета. Там она, к слову, в должности заместительницы. 5 января 2024 года Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности отозвал Безуглую с должности замглавы. Члены комитета единогласно проголосовали за, только один народный избранник воздержался. 6 января было зарегистрировано постановление об увольнении Безуглой. Но она до сих пор остается в должности заместителя главы комитета, главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.

Официально уволить ее пытались уже дважды – 10 и затем попытка была еще 16 января. Нардепы даже блокировали трибуну Рады. Но, как говорится, Бог любит троицу, потому верим в лучшее.

В то же время, если даже зайти под любое видео, связанное с Безуглой, или же посты в ее любимой соцсети, везде масса комментариев о том, что нардепу не место в Раде и тем более в оборонном комитете.

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