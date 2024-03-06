Маша расплакалась, потому что оккупанты уничтожили ее детсад: как отстраивают Киевщину после нашествия россиян

На Киевщине приступили к реконструкции детского сада — кадры рядом с которым год назад взбудоражили соцсети. На них вся страна увидела плачущую и даже кричащую девочку, потому что впервые увидела свой, уже разрушенный сад, после оккупации.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Гущик.

Год назад 6-летняя Маша плакала, когда впервые увидела свой разрушенный детсад. Сейчас девочка уже школьница. ТСН познакомилась с девочкой и ее семьей осенью возле их дома, который восстанавливали после нашествия окупантов.

Уничтоженный детсад

Маша рассказывала и о том, как они с родителями убегали от окупантов. Тогда же девочка расплакалась, потому что ее детсад разорвали вражеские снаряды.

Маша из Киевщины

Садик в Богдановке оккупанты превратили в свой штаб. Здесь жили, сюда сносили награбленное и держали и боеприпасы, которые взорвали, когда бежали.

Руины детсада

Возводить новый сад взялся Красный Крест. Цена вопроса: 3 миллиона долларов, которые инвестируют спонсоры. На месте разрушенного сада, обещают, должно вырасти заведение по современным требованиям – с лифтами для детей с инвалидностью, большей территорией и укрытием.

"Более 600 квадратов, будет укрытие полноценно с генераторами, с обеспечением, с вентиляцией. Будет также лифт и он будет двухэтажный. Расчетная мощность это – 85 детей, но по факту будет вмещать больше", – говорит заместитель поселкового председателя Великодымерской ОТГ Александр Куценко.



К концу этого года, по плану, здесь должен быть построен уже фасад. Заведующая заведением обещает лично контролировать строительство. И уже в 2025-м, надеется, Маша сможет увидеть новый садик.

Восстановление детсада в Киевской области

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Напомним, в Одесской области простились с убитым дроном супругами и их тремя детьми.

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