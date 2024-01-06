"Машина — это мои ноги": маленький мужчина, фото которого после обстрела Киева облетело весь мир, нуждается в помощи (фото)

Трогательное фото из Киева, на котором спасатель выносит мужчину из многоэтажки, разрушенной в результате атаки России 2 января, стремительно облетело социальные сети. Это 62-летний пострадавший киевлянин Олег Гонтаренко, у которого с рождения есть инвалидность.

Из-за своего маленького роста — менее 70 сантиметров — ему не подходит одежда, которую можно приобрести в магазине. Общественный транспорт в столице, к сожалению, тоже ему недоступен. Передвигаться по городу мужчина может только на автомобиле. Но его вместе с квартирой уничтожила российская ракета.

Мама и брат мужчины умерли перед войной

Родственников у него нет. Перед полномасштабной войной его брат скончался от заболевания сердца, после от инсульта умерла и мама.

В интервью ТСН Олег Гонтаренко вспомнил страшное утро 2 января, когда Россия нанесла массированный удар по Киеву. Тогда он был дома в своей квартире на улице Кудряшова. Мужчина рассказывает, что жил там с тех пор, как построили многоэтажку.

“Я проснулся в 6:30 утра, позавтракал, а затем включил телевизор и смотрел спортивную программу. Только это меня и спасло, что я сидел в той комнате, которая выходит на улицу. Будь я на кухне или в коридоре, мы бы с вами не разговаривали”, — рассказал мужчина.

Последствия ракетного удара по Киеву / Фото: Управление ГСЧС Киева

Квартиру разрушило от взрыва

Самостоятельно вылезти из разрушенной квартиры шансов не было, говорит Олег Гонтаренко. Взрывной волной его отбросило на диван и накрыло ковром.

“ГСЧС сначала тушили пожар, а потом уже вытаскивали людей. Оно все рухнуло, мебель, стены, двери, стекло из окон, поэтому я не смог вылезти. Потом повернулся, нашел телефон, стал звонить на 102 и говорить, что я там сижу, что много дыма. Минут сорок пришлось подождать”, – рассказал Олег Гонтаренко.

Спасатель успел вытащить его из огня

Спасатель залез через балкон и вытащил его, вспоминает мужчина. Он очень благодарен ему и говорит, что тот пришел очень вовремя – огонь начал перебрасываться в комнату.

“Знал, что делать, не паниковал. Взял меня, поднес к разрушенному балкону. Остальные сотрудники выстроились в цепочку и передавали меня. Большая благодарность ему за проявление профессионализма и своих лучших качеств”, — рассказал Олег Гонтаренко.

Олег Гонтаренко / Фото: Управление ГСЧС Киева

Все имущество уничтожила ракета

Мужчина говорит, что к счастью не получил серьезных повреждений, только порезы. Впрочем, пока находится в больнице, ведь остался без жилья. В квартире почти ничего не уцелело. Ее разрушило от взрыва, а бытовую технику, мебель и одежду уничтожили огонь и вода.

“Я пенсионер, ничем не занимаюсь, только своими проблемами, которых хватает. Надо и хозяйственные дела делать, заниматься одеждой… Звонили незнакомые люди, которые видели, как меня выносили. Это такая поддержка, моральная, психологическая, я уже не говорю о финансовой, она придает силы. Сейчас внешне я нормально, но внутри сложно. В таком возрасте начинать непросто", – рассказал Олег Гонтаренко.

Олег Гонтаренко / Фото: ТСН.ua

Машина — это его ноги

У мужчины уцелели только водительские права, паспорт, костыли, барсетка и немного одежды, которая пропиталась дымом и водой. Он очень нуждается в помощи неравнодушных.

“Я хожу на костылях и не могу пользоваться общим городским транспортом. Он в основном не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Машина для меня – это ноги. Она полностью уничтожена, находилась в эпицентре взрыва. Причем так, что соседям на втором этаже в комнату через стекло залетел бампер с номером машины. Ее разорвало в клочья”, — рассказал Олег Гонтаренко.

Последствия ракетного удара по Киеву / Фото: Управление ГСЧС Киева

Мужчина ищет жилье в Соломенском районе Киева — чтобы иметь возможность получать там социальные услуги, а неравнодушные люди помогли ему открыть сбор средств на автомобиль.

Помочь Олегу Гонтаренко

Номер карточки мужчины: 5167803213389922

Олег Гонтаренко / Фото: ТСН.ua

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