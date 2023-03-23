Машина Гитлера и американского президента: коллекционер распродает свои ретроавтомобили ради ВСУ

У каждой машины своя история и даже нрав остаться сохраненным и едва ли не каждый возил известного человека.

В Тернополе с молотка идут ретроавтомобили из частного музея, а все для того чтобы закупить машины для вооруженных сил и построить модульные дома для переселенцев. Всего в ретро-клубе тридцать пять элитных автомобилей почтенного возраста, все они на ходу, говорится в ТСН.

Из тридцати пяти ретро-машин уже продан "Ягуар". Элитный автомобиль когда-то принадлежал американскому президенту Никсону, впоследствии он подарил машину Брежневу, рассказывает владелец коллекции. “Мы продали “Ягуар” и уже приобрели автомобиль – первый, ставший тысячным в проекте "Тысячный автомобиль свободы", мы этот автомобиль передали на передовую. Если этот автомобиль спасет кому жизнь, поможет ли в нашей победе, я считаю, что это достойная инвестиция”, — говорит владелец коллекции ретроавто Тарас Демкура.

А когда-то он инвестировал свои деньги в ретроавто – восемь лет назад открыл первый на западе Украины музей старинных машин. У каждой своя история и даже нрав остаться сохраненным и едва ли не каждый возил известного человека. Свои авто Тарас Демкура искал по всей Украине – первое приобрел в Черкассах, второе в Виннице. "Майбах" из его коллекции в свое время стоял в резиденции Гитлера.

"Когда немцы отступали, дедушка загнал этот автомобиль себе в гараж и так этот автомобиль стоял до сегодняшних дней. Внуки открыли гараж и увидели стоящую старинную машину. Они не понимали ценности, они коробку передач и двигатель сдали на металлолом и хотели машину порезать. Забрали автомобиль, отреставрировали, и я так приобрел этот автомобиль”, — рассказывает мужчина.

Расставятся с экспонатами коллекции владельцу непросто – каждую он долго искал и тщательно реставрировал. Но, говорит, сейчас не время для раритетов, решил распродать свою коллекцию ради победы.

Вырученные средства по продаже авто Тарас Демкура разделит на две части. Первая часть на помощь передовой и Вооруженным силам, вторая часть — на восстановление Украины. Поскольку я сейчас занимаюсь проектом восстановления Украины, наша компания строит модульные каркасные домики, мы хотим оказывать помощь временно перемещенным лицам”, — говорит коллекционер.

Лишь один из 35 автомобилей господин Тарас не готов продать – это старый УАЗ – он для него самый дорогой, потому что на нем ездил его отец. “Отец меня сажал на колени, мы проезжали по полям, я был на всех сборах урожая. Это автомобиль, который имеет память о моем отце”, – говорит мужчина.

Также уже решена судьба еще одного автомобиля — "ЗИС" выставят на аукцион, средства пойдут на закупку протезов для раненых бойцов.

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