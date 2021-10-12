"Машина времени" в Николаеве позволяет совершить путешествие на 3000 лет в прошлое

Вид древнего поселения киммерийцев воссоздали с помощью компьютерной графики.

На раскопках древнего поселения на территории современного Николаева открыли первый в Украине интерактивный тур дополненной реальности. Это поселение — ровесник греческой Трои, ему более трех тысяч лет. С помощью современных технологий теперь здесь можно посмотреть, как жили в древности наши предки.

О виртуальной прогулке древним городом говорится 12 октября в сюжете ТСН.16:45.

Более 3000 лет назад в месте, где сливается Ингул и Южный Буг проживало племя киммерийцев. Это поселение бронзового века (13 век до нашей эры) сначала откопали из-под трехметрового слоя земли — сантиметр за сантиметром расчищали вручную.

Теперь его вид воссоздали с помощью компьютерной графики по найденным на раскопках артефактах археологи и программисты. И разработали интерактивный тур дополненной реальности.

"Мы получили консультации от наших археологов, которые с большой степенью точности рассказали, какой вид был у предметов, где они стояли", — объясняет историк-программист Геннадий Евтушенко.

Для того, что путешествовать давним поселением, нужен планшет, который будет некими "глазами". Прикосновение к экрану — и мы переносимся на 3200 лет назад. Заходим в дом, где жила семья литейщика бронзы. Здесь видим стойки с котлами, рабочий стул, шкуру кабана, печь — все эти вещи стоит там, где их были найдены.

Дома в поселении расположены в четком порядке, даже есть что-то похожее на улице. Всего здесь жило до полутора тысяч человек.

Киммерийцы занимались скотоводством и земледелием. Также они были ремесленниками — обрабатывали камень, кости, дерево, плавили бронзу. А еще — контролировали торговый путь между Средней Азией и Европой.

По словам руководителя археологических раскопок на поселении "Дикий Сад" Кирилла Горбенко, здесь был портовый город, своего рода столица степного Побужья. А бронзу сюда доставляли аж из Прикарпатья.

Киммерийцы поклонялись духам предков и солнцу, имели храм для проведения ритуалов. От него теперь остался только фундамент. Но достаточно нажать на планшет, чтобы оказаться перед жертвенным камнем и среди горящих для религиозной церемонии огней.

Двадцать лет назад николаевские археологи раскопали древнейший мост в Европе — через ров, который разделял здешнюю цитадель и поселения. Его виртуальную версию еще разрабатывают, как и остальные участки городища, где все еще продолжаются раскопки. Сейчас исследована лишь четвертая его часть.

Интерактивный тур дополненной реальности в Николаеве

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