"Машина времени" в Запорожье: как ученые реализовывают уникальный проект (фото, видео)

Казацкая лодка / © ТСН

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Ученые заповедника "Хортица" взялись за топоры и изготавливают судно из сплошного ствола тополя. Работа требует немалых физических усилий, ведь современную технику не используют. Таким образом ученые возвращаются в прошлое без "машины времени".

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

Сотрудники заповедника "Хортица" выдалбливают из тополя лодку. У них в руках - казацкие топоры и кирки, которым 500 лет.

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"Китайский топор мы поломали в первый день, этот работает уже вторую неделю и работает очень серьезно", - говорит реставратор Андрей Денисенко.

Основная цель - воссоздать процесс изготовления довбанки максимально близко к оригиналу.

Процесс изготовления лодки / © ТСН

"Цель - исследовать технологию, насколько это трудно. Этот проект - это больше, чем технология изготовления лодки, это среда, в которой жили наши предки", - говорит гидроархеолог Национального заповедника "Хортица" Валерий Нефедов.

Валерий Нефедов - археолог заповедника Хортица. Это ему принадлежит идея воссоздания казацкой довбанки. Хотел сделать ее еще до полномасштабного вторжения, но удалось - только сейчас. Потому что три предыдущих года он защищал Украину на фронте. Когда же исполнилось 60, демобилизовался и взялся за воплощение мечты. После боев на фронте, называет эту работу терапевтической.

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Такая казацкая лодка-долбленка называется моноксил, потому что имеет полностью монолитный корпус. Ее выдолбили из ствола одного дерева. Древние славяне и кельты использовали моноксилы преимущественно для рыбалки и переправки грузов.

Оригинальную такую лодку нашли в прошлом году, после обмеления Днепра в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС. Возраст исторической находки может достигать более тысячи лет. Ее законсервировали и уже никогда не спустят на воду. А вот копию планируют сделать вполне пригодной к плаванию.

Как и оригинальная долбанка, реплика будет семь метров длиной. Ее делают из ствола столетнего тополя, который в прошлом году повалил ураган.

После тестового погружения, лодку усовершенствуют. Если все удастся, ученые заповедника "Хортица" планируют воплотить еще одну свою мечту. Пойти на этой лодке в казацкий поход к Великому Лугу. Это огромные речные плавни деля Хортицы, которые были сердцем Казацкой Сечи. Семьдесят лет Великий Луг был под водами Каховского водохранилища. После подрыва дамбы Каховской ГЭС, осушившей водохранилище, историческая местность вышла на поверхность. Но все равно еще недоступна для историков. Сейчас - это серая зона, под плотными обстрелами. По завершению боевых действий, ученые пл

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