"Маскарад" на 1+1: создатели шоу познакомят зрителей с загадочными героями с помощью квеста

Всего зрители шоу "Маскарад" увидят 19 образов.

Волшебные образы, неожиданные герои и яркие номера. Уже этой осенью на канале 1+1 стартует второй сезон шоу "Маскарад". Организаторы шоу уже успели познакомить зрителей с некоторыми героями. Кто именно скрывается под костюмами — большая тайна. Но некоторые секреты создатели шоу таки раскрыли.

Об этом 17 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Когда он появляется на сцене шоу "Маскарад", женская аудитория в зрительном зале радуется. Его уже окрестили секс-символом проекту. И это четвертый персонаж, которого еще до начала самого шоу рассекретили организаторы. Он — повелитель морей Нептун.

Создатели "Маскарада" решили знакомить зрителей с загадочными героями шоу с помощью квеста. Фантастические персонажи один за другим будут появляться в эфире 1+1, в соцсетях, печатных и интернет-изданиях. Кроме Нептуна, зрителям уже знакомы Попугай, Арлекин и Гусыня Хозяйка.

Новости Украины: организаторы шоу "Маскарад" раскрыли некоторые секреты о втором сезоне

Всего зрители шоу "Маскарад" увидят 19 образов. Над их созданием мастера работали целый год. Все костюмы очень сложные технически. Некоторые даже пришлось оснащать системой подачи кислорода и охлаждения, чтобы человек внутри не задохнулся.

"У нас уже есть персонажи, которые ожили, которые будут открывать рот, которые будут двигаться, которые будут жить на сцене. У каждого будет свой характер свои эмоции. Были встроены такие аниматроники, которые позволяют двигать глазами, моргать ими двигать", — говорят организаторы.

Кто именно скрывается за яркими образами будут отгадывать две команды звездных охотников. Владимир Дантес говорит, когда в прошлом сезоне был в образе Бабки даже раздражался, что члены команд не могли его узнать под костюмом. Когда в этом сезоне сам сел в кресло жюри понял, как сложно разоблачать героев.

"Сейчас, когда я нахожусь на этом месте я их понимаю, потому что каждая подсказка она на самом деле не подсказка. Это реально сложно. Мы не можем понять никого, но это очень интересно", — говорит Владимир Дантес.

Певица Ирина Билык говорит, что вообще потеряла сон из-за этого шоу. Ибо все время пытается угадать, кто скрывается за образами.

"Мне очень хотелось угадать героя. Затем мы угадали и сейчас я тоже угадала еще одного героя. Я ему написала в "Инстаграм". Но он не "колется" по правилам игры. Никто ничего не знает. Но я его выведу сегодня на чистую воду", — говорит Ирина Билык.

В новом сезоне герои шоу не только поют, но и танцуют, играют на музыкальных инструментах и показывают акробатические номера.

"Для нас главным примером при производстве этого шоу были большие театрализованные шоу в Лондоне, Нью-Йорке, Цирк дю Солей. И поэтому каждый номер — это история, каждый номер очень технологически сложный. И у меня каждый раз замирает сердце потому что, например Нептун работает без страховки, эти трюки которые он делает со страховкой сделать невозможно", — говорят организаторы.

Увидеть второй сезон шоу "Маскарад" зрители 1+1 смогут уже этой осенью.

Напомним, сексуальный Нептун и трогательная Гусыня Хозяйка стали новыми героями шоу.

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