Маски, антисептики и почти тысяча полицейских: как в Умани готовятся к приезду хасидов

С 6 по 8 сентября там пройдет празднование Рош га-Шана.
Умань готовится к приезду хасидов. Туда уже доставили около двухсот тысяч масок и двадцать тысяч антисептиков.
Об этом сообщается в ТСН.Ранок 3 сентября.
Получить их паломники смогут в палатках Красного Креста. Их уже расставили по городу. Ранее туда также съехались восемь сотен правоохранителей. Они будут усиленно контролировать общественный порядок. А помогать им будут их израильские коллеги.
Праздновать Рош га-Шана, или иначе говоря, иудейский Новый год, в этом году будут с 6 по 8 сентября. В Умани ожидают около пятидесяти тысяч паломников.
Напомним, что 15 военнослужащих ГНСУ усиленно изучали израильские паспорта, виды их подделок и законодательную базу по вопросам пропускных операций.