Маскируются даже под диких животных: как мужчины убегают от мобилизации за границу и чем все кончается

Уклонисты для того, чтобы бежать из Украины, придумывают все новые способы незаконного пересечения границы. Они пытаются переплыть реки, а некоторые даже маскируются под диких животных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Уклоняющие вплавь убегают от мобилизации

В Винницкой области пограничники каждый день задерживают украинских мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу.

"Есть такие люди, которые боятся войны, не хотят идти воевать, и после получения повестки, ищут методы, как незаконно выехать из Украины", - говорит первый заместитель начальника отдела Могилев-Подольского пограничного отряда Юрий Гаврильченко.

Юрий Гаврильченко.

Пограничный Могилев-Подольский просто атакуют мужчины, желающие избежать службы, уверяют инспекторы. Чтобы попасть в ближайший молдавский городок — готовы несколько сотен метров в ледяной воде преодолевать безумное течение.

Жителя Харькова задержали с помощью дрона

Так пытался преодолеть Днестр 36-летний харьковчанин, который заранее по почте переслал себе гидрокостюм и ласты. А потом на людной набережной снял верхнюю одежду и шубовснул в воду.

Его успели задержать, объясняют пограничники, потому что пловца с дрона уже увидел их оператор. На другом берегу его ждала жена. Пограничники отогрели нарушителя и отвезли в ТЦК, ведь уголовной ответственности за такие побеги пока нет, говорят пограничники.

Зато уголовные дела грозят организаторам нелегальных переходов. Среди них немало жителей Молдовы, которые пытаются подзаработать, но просто с лодки попадают в украинскую тюрьму.

Дрон пограничников

Женщина с инвалидностью женилась на мужчинах и вывозила их за границу

Часто уклонисты используют фальшивые документы - рассказывают пограничники. Немало молодых людей за деньги женятся на женщинах с инвалидностью.

"Женщина была на 15 лет старше своего мужа, в ходе проверки было установлено, что это лицо за последний вывезла такого мужа, гражданина Украины, развелась с ним и вышла замуж за другого, чтобы вывести другого", - говорит начальник отделения инспекторов Александр Ковбаса.

Поэтому нового жениха сразу доставили в ТЦК, а его жену в полицию. Больше всего, говорят пограничники, возмущает - когда мужчины подделывают документы детей.

Кроме служебных собак и профессиональной интуиции пограничники теперь используют дроны и тепловизоры. Поэтому не советуют нарушителям испытывать судьбу в ледяной воде.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 15:00 за 29 января 2024 года | Полный выпуск новостей

Напомним, на границе с Румынией задержаны уклоняющиеся из Киевской и Черновицкой областей.

Читайте также: