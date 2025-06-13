Масштабная атака Израиля на Иран: что известно о последствиях и реакция США

Израиль атаковал Иран / © ТСН

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Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Это крупнейшая атака со времен ирано-иракской войны. Спецоперацию под кодовым названием «Восходящий лев» провели с целью предотвратить разработку ядерного оружия Тегераном. В результате нападения уже есть погибшие среди высшего командования тамошних сил. Иран пообещал суровую месть и уже запустил ударные беспилотники и ракеты в ответ. Соединенные Штаты отмежевались от этой атаки, но Трамп заявил, что знал о ней заранее.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

Что известно об атаке на Иран

Все началось в 3 ночи. Это самая большая атака на Иран за более чем 30–40 лет — со времен войны с Ираком. Сразу после обстрела над Тегераном виднеется дым и столбы пламени. Заметны многочисленные разрушения зданий по всей стране.

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Под удар израильских сил попали сотни военных объектов, го главным образом ядерных. В частности, место обогащения урана в Натанге — это в 225 километрах от столицы. Там работали тысячи современных центрифуг — оборудования, используемого для обогащения уранового газа, которые расположены за десятки метров под землей для защиты. Пока непонятно, в каком они состоянии. Но сам удар уже подтвердили в МАГАТЭ, хотя всплеска радиации не фиксируют.

Что известно о погибших иранских высокопоставленных чиновниках

Вместе с тем в результате атаки есть погибшие среди топ-чиновников иранской армии. К примеру, командующий Корпусом стражей исламской революции, которая является мощным элитным подразделением войска, Хоссейн Салами и Мохаммад Багери — начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана. Также среди жертв — 6 ученых-ядерщиков. По меньшей мере полсотни человек были ранены — государственный телеканал Тегерана сообщил, что среди пострадавших есть женщины и дети.

Как Израиль готовил спецоперацию

Спецоперацию с кодовым названием «Восходящий лев» готовили заранее, и на прошлой неделе о ней предупреждала западная пресса. Ключевая цель нападения — нанести превентивный удар, чтобы помешать Ирану разработать ядерное оружие. В ЦАХАЛе поделились, что для этого привлекли около 2 сотен истребителей. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху накануне спецоперации пришел помолиться и оставить записку в Стене Плача в Иерусалиме. На бумажке — библейский отрывок «встает, как львица, и восходит, как лев». Позже Нетаньяху записал обращение, в котором объяснил действия Тель-Авива защитой существования Израиля.

Заявления Ирана

Руководство Ирана бесится от ярости. Верховный лидер аятолла Хаменеи делает заявление, которое обнародует ведущий государственного телевидения. Обещает суровую месть за то, что произошло этой ночью. Угрозы звучат и в сторону Соединенных Штатов, которые, по мнению Тегерана, помогали Тель-Авиву.

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Ответ действительно не заставил себя ждать. Тегеран выпустил по Израилю уже сотни дронов, ожидается также и ракетный удар, к которому может присоединиться Йемен. Над Ираном, Израилем и на всякий случай Ираком закрыли воздушное пространство. По всему Израилю объявили чрезвычайное положение. В городах звучат сирены, люди побежали запасаться водой и едой. Им приказали оставаться в укрытиях. Чрезвычайники готовят также подземные больницы для будущих раненых.

Заявления США

Соединенные Штаты тем временем от атаки на Иран всячески отмежевываются. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что они не оказывали никакой поддержки в подготовке к спецоперации. Однако о ней знали заранее. Накануне ударов США эвакуировали неосновной персонал и их семьи из посольства в Багдаде. Кроме того, в эти выходные планировались очередные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном по ядерной программе. Американский президент Дональд Трамп надеялся, что ему удастся достичь очередного мирного соглашения.

Цены на нефть

На фоне израильской операции против Ирана цены на нефть уже подскочили на 13%.

Приведет ли «Восходящий лев» к полномасштабной войне между Тегераном и Тель-Авивом — пока сказать сложно. Но ряд экспертов сходятся в том, что ответ Ирана на сегодняшнее военное унижение должен быть мощным. В соцсетях распространяются кадры флага мести, поднятого над мечетью Джамкаран.

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на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 18:00 новости 13 июня. САМАЯ БОЛЬШАЯ АТАКА! Израиль ударил по ЯДЕРНЫМ ОБЪЕКТАМ Ирана!