Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет, но погиб один палестинец, двое израильтян получили легкие ранения. Ракеты Израиля помогали отслеживать и сбивать Соединенные Штаты. В свою очередь, в Тегеране угрожают гораздо более мощным ударом, если Израиль ответит на этот. Однако израильская операция в Ливане против контролируемой Ираном террористической группировки Хезболла продолжается – и уже есть находки, помеченные российским триколором.

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Атака Ирана по Израилю

Такую картинку наблюдали жители Израиля в ночь на 2 октября. 180 баллистических ракет летели на страну. Это немного больше, чем во время апрельского обстрела, когда в сторону Израиля было выпущено около 110 баллистических и 30 крылатых ракет.

Ракетная атака на Израиль

Приказ о ракетном ударе отдавал верховный лидер Ирана с тайного укрытия, где находится с тех пор, как израильтяне уничтожили бессменного руководителя Хезболлы Хасана Насраллу. Иранское государственное телевидение выкладывает видео якобы запуска этих баллистических ракет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Масштабная атака на Израиль! Сотни баллистических ракет и новые угрозы! Армия обороны Израиля предупредила о начале ракетной угрозы со стороны Ирана за несколько часов до начала атаки и запретила проводить массовые собрания.

Позже была объявлена воздушная тревога. А это кадры иранских ракет, летевших на Тель-Авив в эту ночь.

После удара в Израиле местные жители фотографировались с обломками иранских ракет. Они поражают своими размерами.

ЦАХАЛ заявил, что Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, большинство были перехвачены. По данным Армии обороны Израиля, "отдельные попадания" были зафиксированы в центре и на юге страны. Но, говорят, что в результате атаки не был нанесен ни один существенный ущерб ВВС Израиля. В целом работу ПВО в ЦАХАЛ назвали "эффективной":

"Системы ПВО Израиля и США действовали эффективно. Было тесное сотрудничество в обнаружении и перехвате".

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Примечательно, что президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю в отражении массированной ракетной атаки Ирана. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт в соцсети X. Он рассказал, что Байден приказал войскам США в регионе сбивать все ракеты, летящие в сторону Израиля. Любопытно, а это не эскалация? Почему-то об Украине риторика совсем другая… Отмечалось также, что глава Белого дома и вице-президент США Камала Харрис следили за атакой из ситуационной комнаты Белого дома и регулярно получали обновления.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) утверждает, что 90% снарядов попали в свои цели, заявив, что гиперзвуковые ракеты были использованы впервые. Источники КСИР сообщили, что целями были три израильские военные базы. Палестинская служба гражданской обороны в оккупированном городе Иерихон на Западном берегу реки Иордан сообщила, что во время иранского ракетного обстрела погиб мужчина.

Израильские официальные лица не сообщают о жертвах, но медики говорят, что два человека получили легкие осколочные ранения.

Позже спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Воздушные силы Израиля "продолжают работать на полную мощность" и готовятся к ответу на массированный ракетный удар со стороны Ирана:

"Иран совершил серьезный поступок и подталкивает Ближний Восток к эскалации. Мы будем действовать в том месте и во время, которые мы выберем, согласно указаниям властей. Сегодняшнее событие будет иметь последствия".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран "совершил большую ошибку и заплатит за нее":

"Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы на нас ни напал – мы нападем на него".

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В то же время в миссии Ирана в ООН заявили – если Израиль решится ответить, то получит "сокрушительные" последствия, и назвали этот ракетный удар "законным и рациональным ответом сионистскому режиму" на "нападения на иранских граждан" и посягательства на "национальный суверенитет" .

Ответ Израиля на ракетную атаку

Через несколько часов после иранского обстрела израильские военные нанесли новые удары по объектам Хезболлы в Бейруте, которую финансирует, контролирует и вооружает Иран. Мирных жителей предупредили об атаке.

Напомним, что ранее Армия обороны Израиля начала наземную операцию "Стрели севера" на юге Ливана. Там начались рейды против объектов и инфраструктуры группировки Хезболла.

Россия уже выразила категорическое осуждение по поводу операции в Ливане и не зря, ведь израильская армия продемонстрировала захваченное в туннелях террористов оружие, среди которого немало российских огнеметов и противотанковых ракетных комплексов.

Украинцев эвакуировали из Ливана

В свою очередь Украина эвакуировала из Ливана 134 своих граждан. Об этом МИД Украины сообщает в Фейсбуке. Эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения ситуации с безопасностью и экономической ситуации в регионе. В рамках трех эвакуационных миссий из Ливана было эвакуировано 234 человека, в том числе 189 граждан Украины и 45 иностранцев:

"Успешная эвакуация: ГУР и МИД Украины вернули из Ливана 179 человек, среди которых 134 гражданина Украины. 1 октября 2024 года по поручению Президента Украины Министерство иностранных дел Украины и Главное управление разведки Министерства обороны успешно провели очередную операцию по эвакуации граждан, находившихся в Ливане. Всего эвакуировали 179 человек, в том числе 134 гражданина Украины. Среди украинцев – 112 взрослых и 22 ребенка. Кроме того, были эвакуированы 45 человек других национальностей – граждан Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, Бразилии и Ливана. А еще – двух собак и кота".

Эвакуация украинцев из Ливана / Фото: МИД Украины

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