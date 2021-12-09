Масштабная авария на Тернопольщине: правоохранители не озвучивают причины столкновения, а показания свидетелей разнятся

В настоящее время шесть пострадавших после столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля находятся в двух больницах Тернополя.

В результате аварии на Тернопольщине два человека погибли и шестеро пострадали. Накануне вблизи села Лозовая пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Девять человек травмированы — большинство из них пришлось госпитализировать. Правоохранители до сих пор не озвучивают причины столкновения, потому что свидетельские показания разнятся.

Об этом 9 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

В настоящее время шесть пострадавших после столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля находятся в двух больницах Тернополя. Двое из них стабильно тяжелые, с множественными травмами, говорят медики, у остальных состояние средней тяжести.

Еще двое пострадавших скончались в больнице ночью – это 56-летний водитель автобуса и одна из его пассажирок – у них были травмы несовместимые с жизнью. Авария произошла накануне вечером — рейсовый автобус "Тернополь-Кременец" лоб в лоб столкнулся с легковушкой. В бусе в тот момент ехало восемь человек — семерых доставили в Тернопольскую больницу скорой помощи. Пришлось одновременно открыть четыре операционных.

Водитель легковушки сначала отказался от госпитализации, но после обеда сам обратился в больницу. Сейчас он находится в хирургии с подозрением на травмы внутренних органов. Он или водитель автобуса выехал на встречную и спровоцировал аварию — правоохранители до сих пор не могут сказать. Свидетельские показания различаются. В полиции говорят: дорога была не скользкая.

По данному факту внесены сведения в досудебный реестр по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами – Ред.) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители до сих пор не озвучили причину столкновения авто в Тернопольской области

Как говорят копы, микроавтобус был переоборудован с грузового на пассажирский.

По предварительной информации, оба водителя были трезвыми. У погибшего водителя автобуса немалый стаж работы за рулем. В настоящее время в полиции ждут, когда врачи разрешат опросить пострадавших пассажиров. Их показы помогут узнать причины ДТП.

Напомним:

7 декабря в результате столкновения грузовика с пассажирским микроавтобусом на трассе Н-27 Чернигов — Гремяч возле с. Брусилов 13 человек погибли, семь травмировались. Пострадавшие госпитализированы в черниговские больницы. В области объявили день траура по погибшим . Сейчас это ДТП является самым масштабным по количеству жертв в этом году.

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