Масштабная авария на трассе из Днепра: грузовик спровоцировал многокилометровую пробку

Автомобиль буквально сложился на узком мостике.

В Днепропетровской области грузовик спровоцировал многокилометровую пробку. Кабину с водителем вывернуло назад, и машина буквально сложилась на узком мостике.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 15 сентября.

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К тому же, из поврежденного бака начало выливаться топливо на дорогу. Транспорт остановился в обе стороны на трассе, ведущей из Днепра в сторону Донецка. И если легковушки еще пытались объехать полями и деревнями, то автобусы и грузовики на узкой дороге оказались в ловушке.

"Мы стоим полчаса, а эти больше стоят. Из графика выбились! Сорвали рейс. Как мне теперь ехать, не по графику?", — жалуется один из водителей.

В конце спасатели оттащили грузовик с мостика. Затем смыли топливо, что разлилось по трассе, чтобы предупредить возгорание. Обошлось без пострадавших.

Новости Украины: в Днепропетровской области грузовик заблокировал трассу почти на 3 часа

Напомним, в Днепре 21-летний мужчина на полном ходу пересек две сплошные полосы и врезался в дерево. Он умер.

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