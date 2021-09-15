Масштабная авария на трассе из Днепра: грузовик спровоцировал многокилометровую пробку

Автомобиль буквально сложился на узком мостике.
В Днепропетровской области грузовик спровоцировал многокилометровую пробку. Кабину с водителем вывернуло назад, и машина буквально сложилась на узком мостике.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 15 сентября.
К тому же, из поврежденного бака начало выливаться топливо на дорогу. Транспорт остановился в обе стороны на трассе, ведущей из Днепра в сторону Донецка. И если легковушки еще пытались объехать полями и деревнями, то автобусы и грузовики на узкой дороге оказались в ловушке.
"Мы стоим полчаса, а эти больше стоят. Из графика выбились! Сорвали рейс. Как мне теперь ехать, не по графику?", — жалуется один из водителей.
В конце спасатели оттащили грузовик с мостика. Затем смыли топливо, что разлилось по трассе, чтобы предупредить возгорание. Обошлось без пострадавших.
Напомним, в Днепре 21-летний мужчина на полном ходу пересек две сплошные полосы и врезался в дерево. Он умер.