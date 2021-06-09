Масштабная авария в Киеве с участием автобусов: подробности происшествия и состояние пострадавших

Однако был и третий участник событий.

В Сети появились кадры разбитых двух пассажирских автобусов после ДТП и пассажиров, скопившихся вокруг них.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Происшествие произошло возле центрального автовокзала. Как стало известно журналисту ТСН Антону Страшко, участников ДТП трое, два пассажирских автобуса и фургон с мороженым. Именно он остановился в правой полосе у выезда с вокзала, чтобы пропустить один из автобусов, который именно выезжал. В это время в фургон на скорости врезался городской автобус, который был заполнен людьми. От удара фургон задел автобус, который пропускал, в нем пассажиров не было, а только двое водителей. Они не пострадали.

Транспорты повреждены, особенно городской автобус, его передняя часть разбита, а двери вообще выпали. Во время аварии пострадал 62-летний пассажир, он доставлен в больницу, но как уверяют медики, угрозы его жизни нет.

Движение на этом участке затруднено, проводятся следственные действия.

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