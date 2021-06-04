Масштабная авария в Ровно: водитель, сбежавший с места ДТП, пришел в полицию

ТСН стало известно, что авто принадлежит местному бизнесмену.

Водителя внедорожника, который спровоцировал большую аварию в Ровно, а затем скрылся с места ДТП, уже нашли и допросили.

Об этом 4 июня рассказала корреспондент ТСН.12:00 Анна Махно.

Мужчина, который был за рулем внедорожника, нашелся. Его оперативники разыскивали весь день накануне, но он неожиданно пришел к копам сам. В полиции он появился вместе с адвокатом. Водитель рассказывает ситуацию совсем другую, чем на видео.

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На нем видно, как колонна машин начинает двигаться. В этот момент на красный свет на перекресток на скорости вылетел внедорожник, который моментально протаранил такси. Автомобиль отбросило на несколько метров. Впрочем, это не остановило полностью неконтролируемый внедорожник и его дальше понесло на пешехода. Удар был настолько мощным, что с такси людей пришлось освобождать спасателям.

В больницу доставили водителя и пассажира такси, травмированного пешехода, а еще молодую женщину, которая сидела на пассажирском сиденье внедорожника. Ее водитель просто покинул после аварии, потому что открыл дверцу авто и убежал. Двое пострадавших сейчас находятся в реанимации, а двое — в травматологии.

Новости Украины: водителя внедорожника, который спровоцировал крупное ДТП в Ровно, нашли и допросили

Водитель ждал более суток, прежде чем прийти в полицию. Вопреки видео с уличных камер, он говорит, что ехал на разрешенный сигнал светофора, а момент ДТП, а также как бежал, будто бы совсем не помнит. Его имя в полиции не разглашают. ТСН из собственных источников стало известно, что владелец машины — это 55-летний житель. Он предприниматель: имеет несколько бизнесов. По нашей информации, в день аварии за рулем авто был его 30-летний сын.

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