Масштабная автотрокатастрофа в Киеве: в районе Соломенской площади не разминулись четыре автомобиля

Одного из водителей пришлось вызволять из салона, поскольку его зажало конструкциями изуродованного автомобиля.
В Киеве произошла масштабная автотрокатастрофа.
В районе Соломенской площади не разминулись сразу четыре легковушки.
Об этом сообщает "ТСН. Ранок" за 23 ноября.
По предварительной информации, водитель одного из автомобилей решил развернуться, а остальные — не успели среагировать на маневр.
После массовой аварии одного из водителей пришлось вызволять из салона, поскольку его зажало конструкциями изуродованного автомобиля.
Движение оживленной магистралью было парализовано.
Потребовалась ли кому-либо из участников аварии медицинская помощь, точно неизвестно.
Напомним, пьяный водитель Dacia Logan спровоцировал аварию по ул. Березняковской в Киеве. Его машина вылетела с близлежащей улицы и протаранила Volkswagen. Водителя Volkswagen забрали в больницу.
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