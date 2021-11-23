Масштабная автотрокатастрофа в Киеве: в районе Соломенской площади не разминулись четыре автомобиля

Одного из водителей пришлось вызволять из салона, поскольку его зажало конструкциями изуродованного автомобиля.

В Киеве произошла масштабная автотрокатастрофа.

В районе Соломенской площади не разминулись сразу четыре легковушки.

Об этом сообщает "ТСН. Ранок" за 23 ноября.

По предварительной информации, водитель одного из автомобилей решил развернуться, а остальные — не успели среагировать на маневр.

После массовой аварии одного из водителей пришлось вызволять из салона, поскольку его зажало конструкциями изуродованного автомобиля.

Движение оживленной магистралью было парализовано.

Потребовалась ли кому-либо из участников аварии медицинская помощь, точно неизвестно.

Новости Киева: в районе Соломенской площади произошла авария с сразу четырьмя легковушками

Напомним, пьяный водитель Dacia Logan спровоцировал аварию по ул. Березняковской в Киеве. Его машина вылетела с близлежащей улицы и протаранила Volkswagen. Водителя Volkswagen забрали в больницу.

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