Масштабная минута молчания в Украине: почему это важно и какой город ежедневно останавливается, чтобы почтить память погибших

Черновцы каждое утро останавливаются на минуту, чтобы почтить память погибших защитников.

1 октября, на Покровы, в День защитников и защитниц Украины, каждому гражданину – в большом городе и в маленьком селе, предложат почтить подвиг героев минутой молчания. Такой ритуал у нас есть и сейчас. Но 1 октября должно стать особым днем, когда вся Украина почтит тех, кто защищает нас от российского оккупанта.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Мацюцкой.

В Черновцах ежедневно чествуют погибших защитников

В Черновцах каждый день в 9:00 выстраиваются полицейские, прохожие останавливаются. Люди выходят из офисов, звонят колокола. Черновцы едва ли не единственный областной центр, который сделал такое уважение героев ежедневным. И для горожан – это не рутина. Кто-то вспоминает незнакомых героев, у кого-то в семье случилось горе.

Минута молчания в Черновцах

"Довольно часто приходят целыми семьями и возле нас останавливаются. И люди плачут, мы понимаем, что они, вероятно, потеряли самых родных", — говорит руководитель управления Патрульной полиции в Черновицкой области Олег Иосипив.

Такова традиция в городе с марта прошлого года.

В Черновцах каждый день в 9:00 город останавливается и чествует погибших украинцев.

Откуда пошла традиция чествовать жертв войны минутой молчания

Минуту молчания, как проявление уважения и скорби, еще столетие назад предложил австралийский журналист по окончании Первой мировой войны.

До 2022 года в Министерстве обороны Украины была традиция — каждый день били в колокол и называли каждую фамилию погибшего. И с началом полномасштабного вторжения этот ритуал приостановили и минута молчания ежедневно в общенациональном марафоне в 9 утра.

День защитников и защитниц Украины – неразрывный с церковным праздником Покрова. Теперь это 1 октября. Казаки уважали защиту Божьей матери. Спустя столетие это тоже актуально.

"Сегодня Украина особенно нуждается в защите Божьей матери и мы видим, что этот покров распростерт над всей Украиной. Потому что мы устояли, мы сохранили нашу независимость и мы двигаемся дальше", — говорит протоиерей ПЦУ Михаил Омелян.

Минута, когда Украина остановится ради памяти погибших в войне: 1 октября в 9:00 - особое время

Для христиан минута молчания — это та же тихая молитва, так в Украине всегда чествовали умерших. В свободной для вероисповеданий Украине – в любой религии есть свои традиции уважения героев. Но эта общенациональная минута молчания будет общей для всех людей.

Киевляне на улице говорят, что это важно как для живых, так и для тех, кого забрала война России против Украины.

И так вместе Украина приблизится к Победе. И будет еще одна, но самая главная минута, как после Второй мировой войны – первая минута мира.

Напомним, президент Зеленский сообщил, что в День защитников и защитниц Украины, 1 октября, по всей стране состоится масштабная минута молчания в память обо всех погибших воинах.

Также 14 июля Верховная Рада изменила даты некоторых праздников. В частности, День защитников и защитниц Украины будет официально отмечаться 1 октября, а не 14 октября.

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