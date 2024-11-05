Масштабная мобилизация в Украине: могут ли призвать до 500 тысяч человек и где их будут искать

Из-за сложной ситуации на фронте Украина нуждается в привлечении большого количества военных. Снова заговорили о мобилизации женщин и студентов. Более того, в Украине усиливают отслеживание нарушителей мобилизационного законодательства. В свою очередь мобилизационная система нуждается в кардинальных переменах прямо сейчас, уверяют военные.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Усиление мобилизации

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию еще на 90 суток – с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года. С начала полномасштабного вторжения России в Украину это было 13 решение Верховной Рады.

В Украине ужесточаются отслеживания нарушителей мобилизационного законодательства и правил военного учета. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, теперь ТЦК будут обмениваться данными с рядом правоохранительных структур и даже спецслужбами, которые имеют больше методов поиска тех, кто не выполнил требования законодательства.

В комментарии для ТСН.ua адвокат Роман Симутин рассказал, что теперь возможны такие ситуации, когда человека останавливают за нарушение ПДД, проверяют по соответствующим базам и находят информацию, что водитель нарушил правила военного учета. Даже если полицейский будет стоять и проверять без работников ТЦК.

Следует добавить, что сухопутные войска издали директиву, что мужчины от 50 до 60 лет, которые до этого подлежали мобилизации, могут быть мобилизованы только в случае отдельного мобилизационного распоряжения Генштаба. По словам нардепа Федора Вениславского, после 50 лет будут мобилизовать только тех мужчин, у которых есть дефицитные военно-учетные специальности. Нардеп заверил, что это решение – общая позиция военного руководства.

Напомним, 23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Сухопутных войсках приняли директиву о том, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua пояснила, что этой директивы Командование Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования. В Сухопутных войсках так прокомментировали эту информацию.

"Указанные решения приняты, в частности, с целью снижения общественной напряженности, оформлены в установленном порядке и доведены до определенных воинских частей для служебного пользования."

Также Верховная Рада окончательно запретила мобилизацию украинцев в возрасте до 25 лет.

Нужно мобилизовать 500 тысяч человек

Однако в ряды ВСУ нужно мобилизовать 500 тысяч человек. Такое громкое заявление сделал народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко. Он отметил, что запланированных двухсот тысяч призывников не хватит для нужд армии в условиях нынешней ситуации на фронте. По его словам, после принятия закона об усилении мобилизации в мае его темпы были нормальными, но в сентябре они снизились. Костенко отметил, что планировали призвать 200 тысяч человек, но, по его мнению, недостаточно. Он также напомнил, что в декабре 2023 года эксглавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что в армию нужно призвать 500 тысяч человек. Депутат считает, что это будет верным решением.

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"Учитывая те цифры, которые есть, и учитывая, какие нам нужно пополнения, я все-таки больше соглашаюсь с ним и считаю, что такая цифра более актуальна, чем то, сколько мы набираем."

Как рассказал командир бригады "Черный лес" Александр Попов, люди, которых принудительно мобилизовали, тоже должны служить – защищать тех, кто за ними и не может постоять за себя сам.

"Война – это очень сложно. Она не любит мягкости. Поэтому когда вы говорите, "принудительная мобилизация", задаюсь вопросом: а какая она еще может быть?.. Добровольная?.. Я вообще не понимаю, как можно сидеть где-нибудь и по каким-то причинам не идти в армию. В моем мире мужчина как таковой ассоциируется с воином и должен защищать того, кто позади него и не может себя защитить.

Мобилизация женщин

Глава волонтерского проекта "Victory drones" Мария Берлинская считает, что женщины должны подготовиться к обороне. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью спецкорреспонденте ТСН.ua Наталье Нагорной. По ее мнению, такое непопулярное решение, как массовая и обязательная мобилизация женщин во время войны должно быть принято, ведь это необходимо для сохранения Украины.

Стоит отметить, что экскомандующий ВСУ Валерий Залужный не исключает мобилизации женщин в Украине. Об этом он сказал в своем выступлении в аналитическом центре Chatham House в Лондоне:

"Если нам необходимо будет мобилизовать женщин, чтобы уберечь Европу от войны, мы, наверное, сделаем это. Но я думаю, мы должны предотвратить это – полномасштабную войну в Европе, которая началась в 1939 году, но другими путями, не призывая украинских женщин."

Мобилизация студентов в ноябре

Напомню, что в Украине большинство учеников высших учебных заведений имеют отсрочку от мобилизации. Впрочем, есть некоторые исключения. Некоторые студенты в ноябре могут получить повестку и попасть на фронт. Подробности о мобилизации студентов рассказал бывший нардеп доктор юридических наук Владимир Пилипенко. По его словам, у мужчин-студентов есть отсрочка, если получают первое высшее образование и обучаются на дневной или дуальной форме. Также освобождаются от призыва все аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.

Отсрочка для студентов не предоставляется автоматически. Чтобы воспользоваться таким правом, нужно подать справку из деканата в ТЦК. Если не уведомить ТЦК, то мужчина считается военнообязанным и может получить повестку.

“Не получат отсрочку студенты, обучающиеся на вечерней или заочной форме; получают не первое высшее образование; получают образование ниже имеющегося; отказываются проходить общевойсковую подготовку.”

Пилипенко подчеркнул, что лица в возрасте от 18 до 25 лет не могут быть мобилизованы. Таких граждан могут мобилизовать только с согласия, после предоставления которого подписывается контракт. Но это не касается мужчин, прошедших военную кафедру, получивших звание офицеров запаса и военно-учетную специальность. Таких людей закон дает право мобилизовать.

Мобилизация неэффективна

Однако изменения в мобилизации в Украине нужны, потому что система комплектования сейчас неэффективна. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал офицер бригады "Рубеж" Максим Таран.

По его словам, так называемые "уклоняющие" не идут в военные подразделения не потому, что они не поддерживают военных или ждут Россию.

Это не поправят ТЦК, нужно поднимать на другой уровень материальное, социальное и медицинское обеспечение, говорит военный. Сами военные и волонтеры с этим не справятся. Нужно, чтобы человек знал, что не только его жизнь, но и здоровье будет иметь лучшее страхование.

В его бригаде Рубеж в боевых подразделениях служат и депутаты, и люди, которые имели успешные бизнесы или высокооплачиваемую работу в Украине и за рубежом.

Напомним, на днях заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин высказался о рейдах ТЦК.

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