Масштабная наступательная операция Путина на Украину: эксперт рассказал, как она начнется

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что в ходе масштабной наступательной операции РФ будут использованы совсем другие ресурсы и применена другая тактика, чем сейчас на востоке. В первую очередь, во время новой атаки будут задействованы танковые, мотострелковые подразделения и другие.

Об этом Коваленко сообщил в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Комментируя активизацию боевых действий на востоке, он подчеркнул, что это не подготовка к новой наступательной операции. Оккупанты выполняют те же задачи, которые стояли перед ними раньше.

"У Марьянки постоянно шли бои, а Авдеевку оккупанты уже 9 лет пытаются захватить. Возле Угледара достаточно интенсивные боевые действия происходили в ноябре 2022 года. Сейчас мы наблюдаем ту же ситуацию, только появилось больше ресурсов и ЧВК "Патриот" (ЧВК министра обороны РФ Сергея Шойгу — ред.). Она также участвует в штурмовых действиях, но пока ее большая часть — в резерве.Сейчас мы можем констатировать активизацию действий, но назвать это разведку боем — нет.Они выполняют те задачи, которые выполняли месяц, Пол года, года назад Это повышение активности боевых действий вызвано тем, что Путину нужно демонстрировать какие-то результаты, потому что если мы говорим о Соледаре, то разве кто-то может сказать, что Путин остался доволен после того, как он его держал, как какую-то эпическую. победу. От "Киева за три дня" до Соледаря за 2 месяца. Это совсем другие масштабы и показатели", — сказал эксперт.

Коваленко уверен, что российским военным не по силам захватить всю Донецкую область, как того хочет и приказывает Путин. Он объясняет, что у оккупационной армии не хватит ресурсов на это.

"Если мы говорим именно о какой-то масштабной наступательной операции, то я не могу расценивать, что происходящее на Донецком плацдарме именно такой операцией. Когда она начнется, тогда будут задействовать совсем другие ресурсы, другая наступательная тактика. Прежде всего, будут задействованы большие танковые, мотострелковые подразделения и так далее. То есть будет другая техническая составляющая. По моему мнению, у них нет сил, что реализовать ту задачу, которую перед ними поставил Путин — захватить Донецкую область в административных пределах", — подытожил военно-политический обозреватель.

Напомним, по информации Генштаба, россияне продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, но терпят большие потери в личном составе и военной технике.

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