Масштабная реконструкция: во что превратят уничтоженный Россией харьковский рынок Барабашово

В Харькове реконструируют известный рынок Барабашово. Там будут строить единый торговый комплекс с зонами отдыха. Местные власти уверяют, что на количество рабочих мест реконструкция не повлияет. В результате российских обстрелов четверть торговых объектов на рынке разрушена. Сейчас предприниматели обустроили рабочие места на руинах.

Как работает рынок сейчас и каким станет после реконструкции, рассказали в эфире ТСН.

В это трудно поверить, но 8 месяцев назад здесь были длинные ряды одежды и электротоваров. Российские обстрелы уничтожили все – остатки павильонов пришлось демонтировать.

"Вот на этом месте торгую, сколько Барабашова – 20 лет. Стоим на руинах, просто на руинах, чтобы людям дарить радость, чтобы жизнь продолжалась, впереди Новый год. Все они разборные (ред. – елки). Пополам разбирается, упаковка – коробочек. Крестовина разбирается", — говорит продавец елок Игорь Шишкин, торгующий новогодними красотками на пепелище.

Домашнюю посуду продает Анна. Женщина возобновила свой бизнес только в июне. Ее рабочее место чудом уцелело, но напротив дотла выжженные во время прилетов павильоны.

До войны на Барабашово работали около 60 тысяч предпринимателей. Сейчас в шесть раз меньше. Многие уехали, во время обстрелов потеряли товар и лотки. Самые большие разрушения Барабашово потерпел во время обстрела 17 марта. Из-за ветреной погоды пламя после российских прилетов невозможно было потушить несколько дней.

После первых ударов предприниматели побежали спасать товар, однако оккупанты накрыли рынок артиллерией во второй раз.

"Услышали взрывы, увидели дым. И естественно мы помчались туда на нашу площадку. Видели начало и попали во вторую волну. На вторую волну накрыло большое количество людей. У меня был удар в спину, у меня была контузия, сотрясение мозга. У меня шрам до сих пор на лице. Слава Богу, что так", — вспоминает предприниматель Ирина Денисова.

С начала войны рынок обстреливали с десяток раз. Всего здесь пятеро погибли, ранения получили два десятка человек. Обстрелами уничтожена четверть лотков. Впрочем, несмотря на все, с июня рынок понемногу начал оживать. Выручка есть даже посреди развалин. С каждым днем продавцов и покупателей становится больше. Так что в мэрии заговорили о реконструкции рынка.

"Торговый центр, который будет предусматривать детские площадки, фуд-зоны, прогулочные зоны. Есть большое количество объектов, составляющих там 1 кв. метр. Планируем переместить их в единый крупный комплекс", — делится планами президент концерна "Авек" Андрей Винаков.

Специалисты разрабатывают план будущей реконструкции. Она не уменьшит количество рабочих мест, уверяет мэр.

"Это ни в коем случае не значит, что там будет сокращение рабочих мест для предпринимателей. Но там появятся современные торговые места, оборудованные по европейским нормам", — обещает мэр Харькова Игорь Терехов.

Сами же предприниматели радоваться не спешат. Волнуются, чтобы аренда в новом комплексе им была по карману.

Будут финансировать реконструкцию за счет администрации рынка и инвесторов. Точной стоимости еще нет, но известно, что восстановление обойдется в десятки миллионов долларов. Строительные работы планируют начать в следующем году.