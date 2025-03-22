Масштабная "строительная пирамида" в Киеве: как скандальный бизнесмен "кинул" 15 тысяч инвесторов

Скандального застройщика Анатолия Войцеховского экстрадировали в Украину. Он обманул инвесторов из сорока двух новостроек Киева и скрылся за границу.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Дмитрия Святненко.

Как Войцеховский строил свои скандальные жилые комплексы

Анатолий Войцеховский был за границей. Сначала, якобы, в России. Затем его видели в Вене и Париже, а задержали в Испании. Всего 9 лет - шесть из которых он скрывался, а потом еще три судился в Испании по делу об экстрадиции. Дважды его отпускали.

Скандальный застройщик в начале двухтысячных создал крупнейшую строительную пирамиду в Украине. Пятнадцать тысяч обманутых инвесторов и сорок два недостроенных жилых комплекса. И это только в столице. Его задержали еще в 2015 году. Тогда было открыто с десяток уголовных производств: мошенничество, уклонение от уплаты налогов и самовольное занятие земельных участков. За год эти дела направили в суд с обвинительными актами. Ему грозило до двадцати лет тюрьмы.

Задержание Войцеховского

В начале этой недели в пункте пересечения "Краковец - Корчева" задержанного оформляют пограничники и снова передают полиции. За считанные часы Войцеховский уже в Печерском суде, который принимает решение о его аресте - содержание под стражей, но с альтернативой залога.

Несмотря на большое количество уголовных производств, пока у беглеца Войцеховского в Украине только одно, по которому его и выдало Королевство Испании - производство, которое касается только одного эпизода строительства ЖК "Научный" - о незаконном завладении имуществом.

"В начале двухтысячных на этом месте были корпуса Государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института инновационных технологий в энергетике и энергосбережении. Войцеховский вызвался их отремонтировать. Как только соглашение заключили - на месте НИИ начали возводить две 27-этажные свечки. Соответственно и название ЖК "Научный". Квартиры продавали по цене, вполовину ниже рыночной: 500 долларов за квадрат. За считанные недели все жилье было распродано", - говорит корреспондент ТСН.

В 2017 работы здесь остановились. Тогда первая очередь была готова на 75%, вторая на 20%. Знаки, предупреждающие о «строительных работах» - здесь висят до сих пор. Он не введен в эксплуатацию но почти полностью заселен. Жители платят коммерческие тарифы на коммуналку. Квартиры преимущественно сдаются.

Пока мы снимали дом, к ТСН подошел неизвестный мужчина, заявил, что он главный в этом ЖК. Все вокруг назвал частной территорией. И сообщил - ЖК пытаются достроить жители за свой счет и ввести его в эксплуатацию.

Еще один ЖК Войцеховского называется "Панорама-сити". Он стал известным еще на этапе строительства, ведь возводили его в непосредственной близости к институту ядерных исследований, и его ядерного реактора "ВВР - М", как и другие сорок ЖК, по одной схеме - земля не оформлена, потенциальным покупателям рассказывают о комфортабельном жилье, собирают с них средства и строительство останавливают.

Дорогое электричество и отопление на дровах

Валентина называет себя обманутым инвестором. Вместо развитой инфраструктуры и комфортной жизни, получила квартиру в доме без коммуникаций. И возведенном в лучшем случае на половину.

За почти десять лет после бегства Войцеховского - жители собственными силами достроили три секции. Еще одна - на стадии котлована. Сейчас там котельная. Представьте - двадцати пяти этажный дом с отоплением на дровах. А еще эти люди платят по одиннадцать гривен за киловатт электроэнергии, а их канализация идет в дождевой ливень. Город о проблемах знает, но не реагирует.

Жители этого ЖК продолжают судиться с городом. Пять лет назад, суд признал халатность КГГА и обязал

достроить этот жилой комплекс. Город решение суда не выполнил, поэтому жители обратились в Европейский суд по правам человека. И их обращение принято.

Бывший советник мэра Кличко Максим Бахматов говорит, что город и дальше будет игнорировать проблемы жителей в недостроенных ЖК. Он вспоминает, что только за последние 15 лет здесь провернули более 5 строительных пирамид, с тысячами вкладчиков, которых обманули. Город знал об этих незаконных застройках, но никак не реагировал. Сейчас Бахматов, уже как общественный активист говорит - сегодня Киев имеет ресурсы, чтобы исправить ситуацию.

"Ресурсов в Киеве очень много. На сегодняшний день будет бюджет этого года где-то 100 млрд. На прошлый год, на декабрь, они не использовали 14 млрд. Чтобы вы понимали, Киев не использовал 14 миллиардов, а это бюджет Днепропетровска или всего Львова за год", - говорит активист.

Что же касается Войцеховского, то в Офисе генерального прокурора заново собирают документы уголовных производств 2014-2015 годов. Их направят испанским правоохранителям. Те должны изучить материалы, и если доказательств будет достаточно, они дадут разрешение нашим прокурорам и судьям работать и по другим эпизодам преступной деятельности застройщика.

Анатолий Войцеховский

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