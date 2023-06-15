Масштабная тревога по всей Украине: почему россияне все чаще поднимают в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К

"Кинжалы" могут преодолеть расстояние около 2 тыс. км, поэтому представляют опасность для всей страны, говорит военный эксперт Роман Свитан.

В последние дни в Украине участились масштабные воздушные тревоги, объявляемые именно после взлета в России МиГ-31К. Мгновенно "краснеют" все области. В частности, 15 июня масштабная воздушная тревога в Украине по этой причине звучала дважды.

Как известно, МиГ-31К является носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Поэтому в нашей стране воздушная тревога объявляется обычно во всех регионах, поскольку этот тип вооружения может преодолеть расстояние около 2 тыс. км.

Почему россияне все чаще поднимают в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К, объяснил сайту ТСН.ua военный эксперт Роман Свитан.

Именно в последнее время оккупанты не совершали пуски "Кинжалами", но МиГ-31К продолжают взлетать. При этом у украинских военных нет возможности сразу понять то, несет самолет ракету или взлетел без нее, говорит эксперт.

"Это может быть и процесс обучения молодых пилотов, и возобновление пилотов после отпусков, это могут быть контрольные полеты. Другими словами, идет подготовка летного состава", – рассказал Роман Свитан.

К этому он добавляет, что в России самолетов, способных обстреливать "Кинжалами", не очень много. Может быть, шесть.

Что такое ракетный комплекс "Кинжал"

"Кинжал" (Х-47м2 "Кинжал") – это российский авиационный ракетный комплекс, "гиперзвуковые" ракеты которого способны поражать как стационарные объекты, так и авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Ракета может развивать скорость в десять раз выше скорости звука и маневрировать в полете. Они также преодолевают расстояние до 2 тыс. км и могут нести как ядерные, так и обычные боеприпасы.

Комплекс "Кинжал" – это модификация баллистической ракеты системы "Искандер" для запуска из самолетов.

С начала широкомасштабной войны 24 февраля 2022 года существовало мнение, что ракеты "Кинжал" невозможно перехватить. Однако в мае 2023 года все изменилось – на счету Воздушных сил Украины уже семь сбитых "гиперзвуковых" ракет "Кинжал".

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