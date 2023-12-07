Масштабное ДТП на Харьковщине: шестеро погибших, тела людей вырезали из автомо

Шесть погибших, еще 5 тяжело ранены – так закончилась жуткая авария на Харьковщине.

На Харьковщине сразу три автомобиля разбились, в машинах было много людей, есть погибшие и раненые.

Подробнее об ужасном ДТП, идет в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.UA.

ДТП произошло утром 7 декабря на трассе возле села Новопавловка Изюмского района. Там столкнулись сразу три автомобиля: Nissan Primastar, грузовики TATRA и Mitsubishi. За дело взялась полиция, кто виноват в аварии, пока неизвестно.

"По адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские проводят осмотр места происшествия. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства дорожно-транспортного приключения устанавливаются", – отметили в полиции.

На месте происшествия работали и спасатели. Им пришлось вырезать потерпевших и тела погибших из автомобиля. Всех, кто выжил в этом страшном ДТП, спасают медики.

Аварий на Харьковщине стало больше

В последнее время ДТП в Харьковской области участились.

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22 ноября неизвестный сбил двух военных, стоявших на обочине и скрывшихся с места трагедии. Один пострадавший погиб на месте ДТП, второй, не приходя в сознание, скончался в больнице спустя несколько дней после аварии. Можно предположить, что у одного из хлопців был шанс на спасение, но виновник не предоставил пострадавшим первой медицинской помощи. Несколько дней мужчину разыскивала полиция.

"Работники управления уголовного розыска, следственного управления ГУНП в Харьковской области, оперативники отделения полиции № 2 Богодуховского РПП установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний мужчина, несколько дней скрывавшийся от правоохранителей", — отметили в полиции.

Сейчас он задержан. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста без права внесения залога. Теперь парню грозит до 10 лет тюрьмы.

ДТП в Купянском районе

А уже 24 ноября правоохранители сообщили о новой аварии, теперь в Купянском районе, там в ДТП попал автобус с пассажирами. Один человек от полученных травм погиб на месте, еще 17 получили травмы. Полиция назвала причину трагедии.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Volkswagen под управлением 56-летнего мужчины. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Его пассажир с травмами был госпитализирован в больницу", — говорят правоохранители.

Что говорит статистика?

В полиции постоянно отмечают необходимость соблюдения правил дорожного движения, но часто водители пренебрегают этим. Правоохранители привели и статистику: только за 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировали более 19 тысяч 700 аварий на дорогах, в результате которых погибли 2492 человека, а 24 774 – травмировались.

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Тела людей вырезали из автомобилей! Масштабное ДТП в Украине: много погибших!