Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие (фото)

В аварии пострадали два человека.

Под Киевом возле села Святопетровское столкнулись четыре автомобиля.

Авария произошла около 13:00 на автодороге между городами Вишневое и Боярка. Столкнулись две легковушки Renault, фургон Peugeot и внедорожник Кіа.

В результате удара фургон перевернулся на бок. Пассажирку этого авто и водителя легковушки Кіа срочно доставили в больницу.

Что известно о пострадавших

В Бучанском районном управлении полиции сайту ТСН.ua рассказали, что в ДТП с четырьмя автомобилями пострадали два человека.

"Пострадала 46-летняя женщина — пассажирка фургона Peugeot. Она проживает в Киеве. Женщина получила травму головы. У нее закрытый перелом верхней челюсти, сотрясение головного мозга. Также пострадал 37-летний водитель внедорожника Кіа. У него травма головы. Пострадавших доставили в больницу". На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины этого ДТП", — рассказали нам в Бучанском райуправлении.

ДТП с четырьмя автомобилями произошло возле села Святопетровское: два человека в больнице

Напомним, в Киеве начался пожар в гаражах и сгорел автомобиль марки Citroen.

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