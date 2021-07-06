Масштабное ДТП с бензовозом на Львовщине: водитель грузовика сообщил подробности

Столкновение произошло из-за проблемы с колесом.

Во вторник, 6 июля, в результате аварии с участием бензовоза на международной трассе Киев-Чоп во Львовской области с поврежденной цистерны горючее разлилось на дорогу. Об обстоятельствах этого ДТП рассказал водитель грузовика, который столкнулся с бензовозом, в сюжете ТСН.19: 30.

По словам водителя, во время торможения перед пешеходным переходом у грузовика произошла проблема с колесом и его вынесло на встречную полосу дорожного движения, по которой двигался бензовоз.

"Именно на этом пешеходном переходе у меня переднее колесо ушло на юз и бросило влево машину", — пояснил он журналисту ТСН.

В результате аварии оба водителя отделались легкими ушибами, а из поврежденной цистерны бензовоза топливо разлилось на сотню метров по трассе. На место ДТП прибыли спасатели и залили дорогу пеной, чтобы предотвратить возгорание. Трассу пришлось перекрыть почти на три часа.

Новости Украины: на трассе "Киев-Чоп" столкнулись бензовоз с грузовиком

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку