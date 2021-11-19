Масштабное ДТП в Запорожье: от удара у маршрутки смяло переднюю часть, на месте аварии – до сих пор салфетки и бинты

Масштабное ДТП в Запорожье: от удара у маршрутки смяло переднюю часть, на месте аварии – до сих пор салфетки и бинты

Почему водитель маршрутки при нормальной погоде и дорожных условиях врезался в фуру — выясняют правоохранители.

Масштабная авария произошла в Запорожье. Там на окраине города маршрутка с пассажирами врезалась в прицеп фуры. Травмы получили шесть человек. Трое из них - тяжелые. Пострадал и водитель буса. Правоохранители до сих пор не могут его допросить – не разрешают врачи.

Об этом 19 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

ДТП произошло около шести часов утра на Южном шоссе. В маршрутке ехали пассажиры из пригорода – большинство из них направлялись на утреннюю смену на заводы.

По обе стороны оживленной дороги припаркованы грузовики – с обеих сторон здесь складские помещения. Именно в одну из стоящих фур и влетел микроавтобус. От удара у маршрутки смяло всю переднюю часть. Водителя и еще двух пассажиров пришлось вырезать из искореженного салона с помощью специального оборудования.

Возле места аварии до сих пор салфетки и бинты. Первую помощь пассажирам медики оказали на месте. В Центр медицины катастроф доставили шестерых, среди них – и водителя маршрутки.

Трем травмированным разрешили лечиться дома — после обработки многочисленных ссадин и ушибов их отпустили из больницы. Еще троих – тяжелых – спасают в стационаре.

Почему водитель маршрутки при нормальной погоде и дорожных условиях врезался в фуру — выясняют правоохранители. Допросить его следователям пока не удалось – к 33-летнему водителю не пускают врачи, так как он в тяжелом состоянии.

В полиции отмечают, что за рулем он находился в трезвом состоянии. Причина ДТП устанавливается в рамках открытого уголовного производства.

Новости Запорожья: в ДТП с участием маршрутки и фуры травмировались шесть человек

В свою очередь перевозчик убеждает – у водителя не было проблем со здоровьем. А перед выездом на линию он прошел обязательное медицинское освидетельствование. Пострадавшим в ДТП обещают денежную поддержку – и от транспортной компании, и страховой.

Как говорят врачи, пострадавшие проведут в больнице как минимум несколько недель. Водителю грозит штраф и лишение водительских прав. По предварительным выводам экспертов, он банально потерял бдительность во время движения.

Напомним:

В Киеве на проспекте Маяковского маршрутка протаранила такси. ДТП произошло на пересечении с улицей Закревского. В больницу попала пассажирка такси: женщина не была пристегнута и ударилась головой.

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