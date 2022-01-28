Масштабное ДТП во Львове: микроавтобус с пассажирами протаранил четыре автомобиля и опрокинулся

Водитель сказал, что у него отказали тормоза.
Восемь человек пострадали в масштабной аварии во Львове. Там столкнулись сразу четыре машины, среди них — полицейский автомобиль, в котором ехали копы и задержанные.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 28 января.
Момент столкновения попал на видеорегистраторы. Там видно, как на улицу с односторонним встречным движением на скорости вылетает микроавтобус. Он таранит автомобили и от удара опрокидывается на бок.
Известно, что микроавтобус вез из Карпат во Львов десять пассажиров — трое из них получили травмы. По информации медиков, пострадали также водитель одной из легковушек, и трое полицейских и задержанный, находившиеся в служебном автомобиле.
Из-за аварии движение на участке дороги три часа было заблокировано. Предварительно известно: все водители трезвые. Водитель микроавтобуса говорит, что у него якобы отказали тормоза.
Напомним, в Киеве на проспекте Науки произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей, в том числе автомобиля инкассаторов.
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