Масштабное наступление России: военный оценил шансы врага и рассказал, как быстро закончить войну

Разведчик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на позывной "Питбуль" считает, что война в Украине может быстрее закончиться, когда народ в России "поднимется". Он уверен, что во время масштабного наступления, которое планирует РФ, украинские военные не сдадут ни одного города.

В эксклюзивном интервью TSN.UA он оценил шансы врага.

“Это их пропаганда… эвакуируйтесь. Надо будет с вилами будем их встречать. Это у них пропагандистская машина, зомбоящик. Они думают, что на нас это как-то произведет впечатление. Но мы как стояли, так и будем стоять. Не сдадим мы Харьков. Не сдадим мы ни одного города”, – рассказал “Питбуль”.

По его словам, войну должно ощутить не только Белгород, но и такие города, как Питер и Москва.

Разведчик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на позывной "Питбуль" / Фото: ТСН.ua

“А почему Белгород? Почему не Питер? Не Москва? Надо, чтобы там народ поднялся. Вся война может скорее закончиться тогда, когда там народ поднимется. Когда народ поймет, что такое смерть, что такое смерть гражданских. Я не хочу смерти гражданского населения РФ. Их вина только в том, что они по домам сидят, а не поднимают там майдан. Их, извините, 120 миллионов как минимум. Один миллиончик выйдет в Москве и не хватит ни ОМОНа, ни СОБРА. Потому что большинство уже удобряет нашу землю. Вот и все”, – говорит военный.

"Питбуль" рассказал, что с 2014 года на войне не встречал ни одного жителя Питера или Москвы.

“Узбикестан, Татарстан, буряты... Потому что Путин понимает, что если он начнет цеплять людей из Питера и Москвы, то начнутся волнения. А ему, кроме Питера и Москвы, на эту глубинку на*рать глубоко", — говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ИНТЕРВЬЮ ПОД ЗВУКИ ВЗРЫВОВ! Если ВСУ закончатся, россияне придут насиловать! Разведчик "Питбуль"

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