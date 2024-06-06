Масштабное столкновение на железной дороге в Чехии: что известно о смертельной аварии поезда, ехавшего в Чоп

Поздним вечером 5 июня поезд "Прага-Кошице" чешской частной компании RegioJet столкнулся с грузовым поездом на территории Чехии. В его состав входят прицепные вагоны в украинский город Чоп. Среди погибших есть две гражданки Украины.

Детальнее о масштабной аварии на чешской железной дороге — в материале ТСН.ua.

Что известно о столкновении поездов

Железнодорожная авария произошла около полуночи на территории Чехии, близ города Пардубице, у станции Pardubice Centrum. Ночной экспресс столкнулся лоб в лоб с грузовым поездом ČD Cargo. Издание iDNES сообщает, что, по данным пожарных, в экспрессе RegioJet находились 380 пассажиров. Первый вагон был полностью уничтожен. Товарный поезд состоял из 21 вагона и был длиной более полукилометра.

Первый вагон за локомотивом экспресса RegioJet сошел с рельсов и частично опрокинулся. Грузовой поезд перевозил карбид кальция. Спасатели говорят, что его первые два вагона пустовали и это позволило избежать дальнейшей аварии.

Министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил, что пока рано комментировать вероятные причины столкновения двух поездов, потому что расследование продолжается. Полиция возбудила дело по подозрению в неосторожном создании опасности.

Из-за аварии движение на этом участке железной дороги было остановлено на девять часов. Движение на одном пути позволили лишь около 8 утра. Впрочем, проезд до сих пор ограничен. Предварительно ущерб оценивается в 110 млн крон. В частности, 300 тыс. будет составлять стоимость ремонта только что модернизированного пути.

Что известно о погибших и пострадавших

По предварительной информации, авария унесла жизни четырех пассажиров поезда. В больницы госпитализировали 27 человек. Один машинист не получил серьезных травм, другой оказался в медучреждении.

"Четыре человека погибли в результате аварии. Трое получили травмы средней тяжести и около двадцати человек получили легкие травмы", – сообщил директор спасательной службы Пардубицкого края Игорь Паар, пишут Novinky.cz.

В украинском Министерстве иностранных дел сообщили, что среди погибших есть украинцы — две гражданки. Гражданство других уточняется. Пока не известно, есть ли украинцы среди пострадавших.

Что говорят в "Укрзализныце"

После аварии в УЗ заявили, что украинский перевозчик держит контакт с чешским оператором для максимальной помощи пассажирам с последующими пересадками.

В компании сообщили, что поездах, которые задерживаются из-за аварии, следуют 138 пассажиров в Перемышль и 104 — в Чоп. Отмечается, что поезд в Перемышль уже отправился из Пардубице. Он будет следовать с задержкой до 10 часов.

Фото и видео последствий аварии

Авария на чешской железной дороге унесла жизни четырех человек, в том числе двух граждан Украины.

Поезд Прага-Кошице следовавшей в Украину чешской частной компании RegioJet столкнулся с грузовым.

В Чехии ночной экспресс RegioJet столкнулся лоб в лоб с грузовым поездом компании ČD Cargo

BREAKING: Trains collide в Чехии. Casualties reported pic.twitter.com/vRBsYdKqRN — Quick News Alerts (@QuickNewsAlerts) June 5, 2024

Как сообщалось, ночью чешский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым. Четверо человек погибли и еще десятки получили ранения. Причина аварии устанавливается.

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