Масштабные аварии на Ровенщине: утром дорогу не поделили два тяжеловоза, а через несколько часов — перевернулась легковушка

В обеих авариях ни один из водителей не пострадал.
В Ровенской области на одном участке трассы Киев-Чоп сначала столкнулись два грузовика, а через несколько часов на том же месте — и две легковушки.
Об этом 2 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Так, два тяжеловоза не поделили дорогу утром. Предварительно известно: один грузовик стоял на обочине с включенной аварийкой. В попутном направлении ехала другая фура. Ее водитель якобы задремал, а когда открыл глаза, через несколько метров увидел грузовик. Якобы пытался избежать столкновения, однако задел грузовик, машину отбросило на дорогу и наконец в кювет, она опрокинулась. Обломки разбросало по обеим полосам.
Впоследствии на том же месте произошла вторая авария, снятая видеорегистратором. Легковушки двигались в попутном направлении, внезапно ехавший сзади водитель нажал на газ, догнал авто впереди, которое от удара перевернулось посреди трассы.
В обеих авариях ни один из водителей не пострадал. Полицейские говорят: это чудо, потому что кульбиты на дороге машины выписывали смертельно опасные.
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