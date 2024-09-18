Масштабные лесные пожары на Киевщине: какая там ситуация и улучшился ли воздух в столице

В Киевской области продолжаются лесные пожары. Горят также уже несколько дней торфяники. Спасатели круглосуточно работают, чтобы ликвидировать стихию. В ГСЧС говорят: за минувшие сутки в области зафиксировано более сотни очагов горения, большинство — в экосистемах.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Елены Гущик.

В Киевской области уже четвертые сутки продолжаются пожары, их без остановки ликвидируют спасатели.

"Все подразделения остаются на месте и работают. Площадь, где огонь прошел, 150 га. Проведены обвалы, тракторы, инженерная техника, чтобы ограничить опрокидывание огня. Угрозы нет. Ситуация контролируемая. Нет Распространение дыма. Чистый воздух", — говорит спикер ГСЧС Киевщины. Виктория Рубан.

Виктория Рубан

В ГСЧС говорят, что это очень коварный пожар, потому что открытого огня нет, но под ногами жжет и тлеет. Там также отмечают, что со слов местных, когда начался пожар, то отыскали того, кто мог поджечь мусор.

"Спасатели видели, что огонь пошел именно от населенного пункта. Когда закончится, полиция будет выяснять причины", — отмечает спикер ГСЧС Киевщины Виктория Рубан.

В Киеве же начала улучшаться и качество воздуха. Об этом сообщили ТСН в КГГА. Хотя в столице накануне диоксид азота местами превышал норму вдвое. Киевлянам советовали меньше находиться на улице и закрывать окна. Воздух ухудшился из-за жары и отсутствия ветра, такой присущий многим мегаполисам, говорят специалисты. Лесные пожары, которые сейчас фиксируют в Украине, относительно далеки от Киева и не влияют на качество воздуха в столице.

Напомним, накануне в Киевской МВА предупредили, что в нескольких районах столицы может ухудшиться качество воздуха из-за лесного пожара под Вышгородом.

Читайте также: