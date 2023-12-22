Масштабные махинации и "дела на миллиарды": что известно о громком скандале из-за нового моста в Киеве

Его сметная стоимость увеличивалась несколько раз, он сменил кучу строителей и стал едва ли не самым дорогим сооружением в Украине.

Это строительство называют строительством столетия. И действительно так. Десятки лет работы, миллиарды на это потратили и вот наконец-то Подольско-Воскресенский мост в Киеве через Днепр открыли 1 декабря, но ездить им сможет пока далеко не каждый, а теперь еще и на свободе будут не все, потому что наворовали на этом проекте миллионы, хотя хотели, пожалуй, больше.

Подробности о махинациях рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Самый дорогой мост в стране

Его сметная стоимость увеличивалась несколько раз, он сменил кучу строителей и стал едва ли не самым дорогим сооружением в Украине. Но "вскоре" — с такими словами мэр столицы проехался по мосту и намекнул, что вот-вот это произойдет.

Почему Кличко так радуется?

И этот день настал. 1 декабря 2023 года Кличко похвастался, что строительство завершено. Мэра столицы, конечно, это очень радует, ведь достроить этот мост кто только не обещал.

“Наконец-то это произошло! Всем скептикам и пытавшимся заблокировать работы на объекте скажу одно: ищите теперь другие поводы для своих манипуляций”, — отметил Кличко.

Почему так долго строили?

И это сооружение действительно впечатляет. Мостовой переход – двухъярусный. На верхнем запланированы шесть полос для движения автотранспорта по три в одну сторону, на нижней — два пути будущей четвертой ветки метро со станциями "Судностроительная", "Труханов остров" и "Залив Десенко".

На правом берегу города эстакада моста начинается от пересечения улиц Верхний/Нижний Вал и Набережно-Крещатицкой, затем пересекает Рыбацкий полуостров, Труханов остров и, пройдя через Русановские сады, выходит на левобережную часть Киева, где должна идти двумя ветвями: одна — ул. Троещину, вторая — по проспекту Алишера Навои на Воскресенко, Радужный, Северо-Броварской и Лесной массивы.

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Но строительство этого невероятного моста началось еще в 1993 году. Однако остановилось почти сразу из-за отсутствия финансирования. Хотя в генеральный план Киева эту переправу внесли еще при СССР в 1986 году. Два года разрабатывали план и технико-экономическое обоснование, тогда проект оценили в 40 млрд. 701 млн. купоно-рублей. Построить мост хотели за 9 лет и уже в 2002 году планировали громкое открытие, но в 1997-м работы прекратили опять же, из-за тяжелого финансового состояния столицы.

Тем не менее, в октябре 2010-го в эксплуатацию сдали первую очередь моста. К 2017 году он будто бы был построен на 50%. За этот период сметная стоимость работ несколько раз увеличивалась, а обещания закончить строительство каждый раз оставались обещаниями.

А чтобы не перечислять вам каждый год, в котором выделялись все новые и новые суммы, скажем коротко – на все обо всем потратили почти 20 миллиардов. А потому не удивительно, что мост стал лакомым кусочком для коррупционеров, поэтому расскажем о самых громких делах.

Правоохранители из года в год заявляли о масштабных схемах хищения, одну из которых сумели вовремя остановить в 2021 году. Тогда махинаторы хотели положить в карман даже не миллионы, а миллиарды.

Следствием установлено, что между КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и ООО "Инвестиционно-строительная компания "Укрбуд" заключен договор по выполнению проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве” (Коррекция).

В дальнейшем ООО "ИСК "Укрбуд" на условиях субподряда привлекло к выполнению работ ООО "Международный проектный институт", которым фактически и осуществлялись работы по разработке проектной документации по объекту. Однако, преследуя цель присвоения более 3 млрд гривен бюджетных средств, с целью подписания соответствующих актов, согласование которых невозможно без утвержденной экспертным отчетом проектной документации, неустановленными лицами подделана от имени ООО "Международный проектный институт" проектная документация по объекту строительства и подана для прохождение экспертизы в ГП "Укргосстройэкспертиза", — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Мост пропитан коррупционными схемами

И таких дел прокуроры и полицейские открывали несколько. Достройкой Подольского моста интересовалось и Национальное антикоррупционное бюро, и Нацполиция, и Антимонопольный комитет. НАБУ открывало производство еще в июне 2017 года.

Фигурантами тогда выступали заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, эксдиректор "Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений" Роман Лисневский, и лица, аффилированные с руководством фирмы-генподрядчика. Также в сентябре 2021 года о подозрении "должностном лице предприятия, задействованного на строительстве Подольского мостового перехода" объявила и Государственная фискальная служба. Там рассказали, что благодаря уклонению от уплаты налогов речь снова зашла о разворованных десятках миллионов.

“Согласно материалам следствия, должностные лица одного из столичных предприятий-подрядчиков по заказу генподрядчика в течение 2020 года осуществляли работы на строительстве Подольского мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве, основным заказчиком работ является КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева”.

При этом указанное подрядное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности кажущиеся финансово-хозяйственные операции с предприятиями, имеющими признаки фиктивности, якобы привлеченными для выполнения субподрядных работ, что позволило уклониться от уплаты налогов в бюджет.

Согласно заключению акта проверки, проведение хозяйственных операций по приобретению услуг (работ) у указанных предприятий не подтверждается. Таким образом, был безосновательно сформирован налоговый кредит по НДС и расходы на общую сумму почти 20 млн грн”, — говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины.

Очередное подозрение должностному лицу

21 декабря об очередном врученном подозрении сообщила полиция Киева. Ее получил заместитель директора коммунального предприятия. Объявлена по статье служебная халатность. Правоохранители выяснили, что должностное лицо подписало акты приема выполненных строительных работ, но с одним но: стоимость эксплуатации строительной техники была в разы завышена. По предварительным выводам экспертиз, сумма ущерба столичному бюджету составляет 24 миллиона гривен. Досудебное расследование продолжается.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что в июне этого года, заместитель директора коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" получил от генподрядной и подрядных организаций акты приема выполненных строительных работ и подписал их, не убедившись в соответствии объемов расходов на эксплуатацию строительных машин”, – говорится в сообщении Полиции Киева.

Поймали чиновника не первый раз

Напомним, что в сентябре текущего года фигуранту уже вручили подозрение по этой же статье — тогда вследствие необоснованно завышенных цен на песок строительство “подорожало” на 6,5 миллионов гривен. Сколько еще таких темных дел крутится вокруг этого моста, пока, пожалуй, не знает никто. Кажется, эта эпопея не кончится никогда.

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