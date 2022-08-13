Масштабные пожары охватили Португалию, Британию, Францию и Гавайи: что произошло

Об этом сообщает ТСН.

Масштабные пожары охватили центральную часть страны. Унять стихию сейчас пытаются более полутора тысяч пожарных как с земли, так и с неба. Синоптики говорят, что июль был самым жарким месяцем в стране за всю историю метеонаблюдений. На 45 процентах материковой части страны – экстремальная засуха, на остальных – сильная.

Многие рек в Португалии теперь можно пересечь пешком. От удушья и лесных пожаров страдает и соседняя Испания. Таким жарким летом здесь не было последние полвека. От огня спасают сосновый лес на юго-западе Франции. Стихия уже уничтожила 16 домов. Более 10 тысяч человек были эвакуированы в более безопасные места. Страна переживает уже четвертую волну жары за год. Борьба с огненной стихией продолжается и в Великобритании. Недалеко от Бирмингема горят поля. Спасатели сняли, как огонь уничтожает уже подготовленные к зиме тюки сена.

Европу охватили масштабные пожары из-за засухи / Португалия, Франция, Великобритания, погода – ТСН

Огонь разрушает природу и в Гавайях. В жаркую погоду горят трава и кустарники. Пожар охватил западную часть учебного полигона армии США. Стихия уже уничтожила около 40 квадратных километров территории. Ученые говорят, что изменения климата не обходят даже обычно влажные тропические острова Тихого океана. Из-за жары все высушивается и легко занимается. Пока спасатели Гавайев пытаются бульдозерами вырыть противопожарную полосу, чтобы огонь не распространялся дальше по острову.

На Гавайях горит полигон армии США / погода, жара, пожар - ТСН

Как сообщалось, на нефтебазе на Кубе раздался уже третий взрыв, огонь близится к четвертому резервуару с топливом. Самый масштабный за десятилетия пожар — грозит не только экономической, но и экологической катастрофой для кубинцев. Несмотря на усилия сотен пожарных — взять пламя под контроль не удается уже четвертые сутки.

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