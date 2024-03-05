Масштабные пожары окружили Киев: стена из огня видна с балконов (видео)

Пожарные не могут добраться до места возгорания.

В Киеве загорелся масштабный пожар. Киевляне публикуют кадры возгорания на большой площади – огонь виден с балконов жилых домов на Осокорках.

Пользователи в Сети пишут, что жителям Дарницкого района рекомендуют закрыть окна.

В ГСЧС сайту ТСН.ua подтвердили, что поступил вызов о пожаре в экосистеме.

"Горит у озера Тяглое в Дарницком районе. Пока пожарные не могут подступиться к месту, где бушует пламя, поскольку проезд туда усложнен. По предварительной информации загорелась сухая трава", — сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.

В Сети уже пишут о вероятности гибели живности, обитающей этой местности.

Горит рядом

Между тем, в ГСЧС Киевской области сообщают, что рядом со столицей вспыхнул пожар в Бориспольском районе.

"Пожар вспыхнул в Бориспольском районе. Практически возле столицы, возле села Вороньков. Площадь возгорания составляет 2 гектара. На месте уже работают спасатели. К тушению огня привлечены два пожарных автомобиля", — рассказала сайту ТСН.ua Виктория Рубан, спикера ГСЧС Киевской области.

По словам Виктории Рубан, причиной этого пожара может быть поджог сухой травы.

Под Киевом бушует масштабный пожар

Напомним, 5 марта также бушевал пожар на обойном рынке на Борщаговке.

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