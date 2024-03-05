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Масштабные пожары окружили Киев: стена из огня видна с балконов (видео)

Масштабные пожары окружили Киев: стена из огня видна с балконов (видео)

Масштабный пожар в пригороде Киева / Фото: скриншот с видео

Пожарные не могут добраться до места возгорания.

В Киеве загорелся масштабный пожар. Киевляне публикуют кадры возгорания на большой площади – огонь виден с балконов жилых домов на Осокорках.

Пользователи в Сети пишут, что жителям Дарницкого района рекомендуют закрыть окна.

В ГСЧС сайту ТСН.ua подтвердили, что поступил вызов о пожаре в экосистеме.

"Горит у озера Тяглое в Дарницком районе. Пока пожарные не могут подступиться к месту, где бушует пламя, поскольку проезд туда усложнен. По предварительной информации загорелась сухая трава", — сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.

В Сети уже пишут о вероятности гибели живности, обитающей этой местности.

Горит рядом

Между тем, в ГСЧС Киевской области сообщают, что рядом со столицей вспыхнул пожар в Бориспольском районе.

"Пожар вспыхнул в Бориспольском районе. Практически возле столицы, возле села Вороньков. Площадь возгорания составляет 2 гектара. На месте уже работают спасатели. К тушению огня привлечены два пожарных автомобиля", — рассказала сайту ТСН.ua Виктория Рубан, спикера ГСЧС Киевской области.

По словам Виктории Рубан, причиной этого пожара может быть поджог сухой травы.

Под Киевом бушует масштабный пожар

Под Киевом бушует масштабный пожар

Напомним, 5 марта также бушевал пожар на обойном рынке на Борщаговке.

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