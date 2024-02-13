Масштабные проверки в армии: стало известно, кого ищут в рядах ВСУ

Среди прочего проверяется то, кто из мобилизованных воевал, а кто – нет

Стали известны новые подробности масштабных проверок в ВСУ, о которых сообщила в соцсетях народная депутат Марьяна Безугла.

Как сообщил ТСН.ua информированный источник в Верховной Раде, сейчас проверяется структура, подчинение подразделений и многое другое.

"Проверяется штат подразделений, кто и где именно задействован, почему не проводятся ротации и возможны ли они. Кроме этого, проверяется то, кто из мобилизованных воевал, а кто нет", — сообщил ТСН.ua собеседник в парламенте.

Последнее мониторится для того, чтобы выявить возможные безосновательные начисления зарплат тем, кто считается воюющим, а на самом деле находится в другом месте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Министерство обороны Украины проверяло, получал ли незаконно бывший муж военнослужащей Евгении Эмеральд боевые выплаты. По словам женщины, ее бывший муж получал самую высокую в ВСУ зарплату, но на самом деле находился в Киеве. Об этом сказала военная Евгения Эмеральд на YouTube-интервью у Алины Доротюк.

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