Масштабный артиллерийский удар на Донбассе: под снаряды боевиков попали дома, школы, сады и укрепления военных

Били с самого утра оккупанты по всей линии фронта.

В четверг, 17 февраля, на Донбассе российские оккупанты обстреляли десятки населенных пунктов. Под снаряды большого калибра попали жилые дома, школы, сады и укрепления военных. Такой синхронный артиллерийский удар оккупанты нанесли едва ли не впервые за последние годы.

Как сообщается в сюжете ТСН.19:30, утро в Марьинке началось громко. Местные зафиксировали, как окрестности городка, которые всего в двух километрах от Донецка, обстреливают из тяжелого вооружения.

По данным штаба Операции объединенных сил враг начал бить из минометов калибра 120 миллиметров. Из стрелкового оружия целились не только по украинским окопам, но и по гражданским объектам.

Так, возле детского центра творчества в Марьинке нет позиций Вооруженных сил, но хорошо виден террикон, с которого бьют московиты по городу, и на этот раз они цинично целились прямо в помещение, где занимаются дети. Они не промахнулись, а точно знали, куда целятся — с их позиций город, как на ладони. В центре никто не пострадал, а вот женщина, находившаяся на остановке автобуса неподалеку, с осколочными ранениями в больнице.

"Один из снарядов упал непосредственно в центре города возле автобусной остановки. Осколочные ранения конечностей и брюшной полости получила женщина 1957 года рождения. Физически это было в 100 метрах от школы №2. Женщина была госпитализирована", — рассказал руководитель гуманитарной миссии "Пролисок".

Прямо во время первых уроков снаряд оккупантв прилетел во двор врубовского лицея, что неподалеку от Попасной. На момент обстрела в помещении находились 30 детей и 14 работников учебного заведения. Боеприпасы попали еще в частный дом и перебили газопровод в городе.

"По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, ранены два гражданских лица. Украинские защитники открывали ответный огонь с целью прекращения огневой активности противника", — проинформировали в штабе ООС.

Били с самого утра оккупанты по всей линии фронта. В перечне обстрелянных городков их более двух десятков и большинство – густонаселенные. Под прицелом оккупантов в основном гражданские объекты: школы и детсады. Кроме тяжелых минометов и гаубиц враг палил из танка.

Российские оккупанты чуть ли не впервые за последние годы нанесли синхронный артиллерийский удар | Новости мира

"Они осуществляли провокационные обстрелы из гранатометов и пулеметов по нашим позициям и подавали это в СЦКК, как обстрел со стороны нас. Ближе к рассвету они начали производить обстрел из ствольной артиллерии. Это прямая провокация, чтобы нас обвинить в наступлении. Если почитать паблики из оккупированных частей Донбасса и Луганщины, мы видим, что гражданское население начинает писать о том, что выстраивается военная техника, идет эвакуация из садов, школ, и идет информация, что вот-вот ВСУ пойдут в наступление. Это чистой воды провокация.", — рассказал волонтер Фонда помощи армии "Вернись живым" Андрей Рымарук.

Больше всего вражеского оружия сконцентрировано на Луганщине. Более сотни единиц тяжелой техники оккупантов зафиксировали ОБСЕ. Здесь и танки, и артиллерийские системы, и самоходные орудия. Места и полигоны, где враг это сосредоточил, наблюдатели опубликовали в отчете. Такой массивной атаки по городам Донбасса на фронте уже не было несколько лет.

Напомним:

Из-за значительного усиления обстрелов на Донбассе украинская делегация в трехсторонней контактной группе инициировала срочное внеочередное заседание ТКГ и рабочей группы по безопасности. Украина предложила привлечь представителей стран Нормандского формата к участию в мониторинге и верификации соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

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