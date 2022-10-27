Масштабный фейк России об украинской "грязной бомбе": как мир реагирует на новую ложь россиян

Россия продолжает продвигать масштабный фейк о так называемой "грязной бомбе", которую якобы готовят в Украине. Однако мир скептически относится ко лживым заявлениям России.

Кремль продолжает распускать фейки о реализации мифического вооружения на территории Украины и даже заявил о техническом завершении этой разработки. При этом фото 10-летней давности из Словении выдали за подготовку так называемой "грязной бомбы" в Украине.

Что такое "грязная бомба" и удалось ли России убедить хоть кого-нибудь в мире в ее существовании — говорится в сюжете ТСН.

Уже больше недели Москва разгоняет фейк о создании так называемой "грязной бомбы" в Украине. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кирилов заявил, что якобы "две организации в Украине имеют конкретное поручение по созданию так называемой грязной бомбы", а работа уже даже "находится на завершающем этапе".

В общем, "грязная бомба" — это фактически обычный боеприпас, начиненный ядерными частичками. Большой ценности как оружие он не несет, потому что не приводит к быстрому поражению сил противника и гражданского населения, и ядерного взрыва не произойдет в случае его применения. Но бомбы вполне хватит для заражения определенной территории. Следует отметить, что ни разу в истории "грязную бомбу" никто не применял. Ее рассматривали лишь как угрозу джихадистской группировкой после терактов 11 сентября 2001 года.

Очевидно, эту легенду российские военные решили вытянуть из шкафа и сейчас. РФ утверждает, что материалы для этой бомбы Украина может взять на трех действующих украинских АЭС, недействующей Чернобыльской, пунктах захоронения радиоактивных отходов, предприятиях химической и атомной промышленности.

Министр обороны России Сергей Шойгу устроил настоящую "карусель телефонных звонков", невиданную с начала полномасштабного вторжения по этому поводу. Звонил в Великобританию, Францию, США, Турцию и даже Китай и Индию, чтобы сообщить о своих подозрениях. Мол, Киев готовится применить эту самую "грязную бомбу", а затем обвинить Москву. Но никто не верит в обвинение агрессора. На этой неделе Россия даже созвала закрытое заседание Совбеза ООН, но не смогла предоставить убедительные доказательства.

"Мы не видели и не слышали новых доказательств на этой частной встрече. Министры Великобритании, Франции и США четко заявили — это, очевидно, ложные обвинения, которые мы слышим от Российской Федерации. Украина четко заявила, что ничего не скрывает", — говорит заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Карюки.

Еще одна несуразная попытка прозвучала от российского МИД. Там поделились фотографиями 10-летней давности из презентаций Словенского агентства по радиоактивным отходам. В словенском правительстве сразу развенчали их.

Эти кадры, которые РФ пыталась выдать за украинские "грязные планы", использовали для профессиональных выступлений для широкой и заинтересованной публики как разъяснительный материал. На фото показаны датчики общего пользования. Фотографии публиковались без ведома агентства.

В свою очередь, в Украине все обвинения Россиян называют ложью, но вполне опасной. Чтобы опровергнуть любые кремлевские фейки, по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы вскоре должны приехать эксперты по МАГАТЭ.

"Я разговаривал с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси и пригласил экспертов агентства немедленно прибыть в Украину. У них будет полный доступ, и я уверен, что они смогут оперативно опровергнуть всю российскую ложь. Какими бы лживыми обвинения Кремля не были — западные эксперты тоже держатся настороже и рассматривают это как способ поднять уровень напряжения на фоне успешного контрнаступления Украины", — считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО отвергают это явно ложное обвинение.

"Россия часто обвиняет других в том, что они собираются сделать сами. Мы уже видели такую схему от Сирии до Украины. Россия не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации. Мир внимательно наблюдает", — сказал Столтенберг.

Между тем специалисты из американского института изучения войны уверены, что это способ запугать Запад, чтобы те перестали помогать Украине. Впрочем, что бы то ни было, Москве советуют воздержаться от эскалации и соблазна применить ядерное вооружение.

Фейки о "грязной бомбе" в Украине насторожили мир - как реагируют на новую ложь россиян

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