Масштабный обстрел Киева: люди рассказали о страшном крике в квартире и гибели женщины

В Киеве устраняют последствия российской атаки. Люди рассказывают, как пережили тяжелую ночь.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Марианны Бухан.

Шокирующие кадры, которые облетели все соцсети. После прилета вражеского "Шахеда" в многоэтажку в квартире кричит человек. Пожилая женщина, которая здесь жила, погибла.



"Она спала в дальней комнате, а прилетело вот в ближнюю. Оно пылало, прибежали соседи, и из соседних домов, а дверь бронированная, и ребята били-били, ничего не смогли сделать", — говорят очевидцы.

Квартира, в которой погибла женщина

Елена и Юрий — ближайшие соседи погибшей, от адской ночи, говорят, уже пришли в себя. У Елены в квартире уже волонтеры заклеили пленкой все выбитые стекла. В доме Юрия взрывной волной не только выбило окна. Здесь полностью разрушен балкон, выбиты двери и сорван стеклопакет. Убирать тоже помогают волонтеры.

15-летнюю волонтерку зовут Соломия, она — дочь ведущей "Завтрака с 1+1" Валентины Хамайко. И это уже далеко не первая ее уборка после прилетов вражеского железа в квартиру киевлян.

На протяжении всего дня в воскресенье от дома на Левом берегу столицы не уезжает пожарная машина — спасатели не могут обуздать огонь в перекрытиях между крышей и квартирами. Здесь же на улице и все соседи. Делятся между собой ужасами пережитой ночи. Но при этом большинство жителей этой многоэтажки уезжать отсюда никуда не собираются. Говорят, ночевать хотят, пусть без всех окон, но в собственных квартирах.

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Напомним, российская армия в ночь на 23 марта массированно атаковала Киев. "Шахедами". Есть потерпевшие и жертвы.

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