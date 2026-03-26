Масштабный пожар под Львовом: горят склады, небо затянуло дымом

Пожар под Львовом 26 марта

Реклама

На окраине Львова вблизи Солонки произошел масштабный пожар. По словам очевидцев, над местом возгорания поднимается густой черный дым.

Об инциденте сообщают местные СМИ. В ГСЧС Львовской области также предоставили комментарий по ситуации для ТСН.ua.

Как сообщают в соцсетях, пламя быстро распространяется, и его сложно сдержать. Местные жители советуют друг другу закрывать окна из-за сильного задымления.

Реклама

В ГСЧС Львовской области ТСН.ua подтвердили, что возгорание произошло в складском здании. На место происшествия выехали спасатели, продолжается ликвидация пожара.

«Огонь вспыхнул в складском здании. К месту происшествия выехали спасатели. Продолжается ликвидация возгорания. Информация о пострадавших пока отсутствует», — отметили в ГСЧС.

В сети также отмечают, что существует угроза распространения огня на соседние постройки. В то же время спасатели уверяют, что делают все возможное, чтобы потушить пожар.

«Более подробная информация будет позже», — добавили спасатели.

Реклама

Дата публикации 14:23, 26.03.26

Напомним, 26 марта пожар вспыхнул и на правом берегу Киева. По предварительным данным, огонь охватил объекты в промышленной зоне вблизи Корчеватого.