Масштабный пожар под Львовом: горят склады, небо затянуло дымом
Под Львовом вспыхнул масштабный пожар. Возгорание произошло в складском здании.
На окраине Львова вблизи Солонки произошел масштабный пожар. По словам очевидцев, над местом возгорания поднимается густой черный дым.
Об инциденте сообщают местные СМИ. В ГСЧС Львовской области также предоставили комментарий по ситуации для ТСН.ua.
Как сообщают в соцсетях, пламя быстро распространяется, и его сложно сдержать. Местные жители советуют друг другу закрывать окна из-за сильного задымления.
В ГСЧС Львовской области ТСН.ua подтвердили, что возгорание произошло в складском здании. На место происшествия выехали спасатели, продолжается ликвидация пожара.
«Огонь вспыхнул в складском здании. К месту происшествия выехали спасатели. Продолжается ликвидация возгорания. Информация о пострадавших пока отсутствует», — отметили в ГСЧС.
В сети также отмечают, что существует угроза распространения огня на соседние постройки. В то же время спасатели уверяют, что делают все возможное, чтобы потушить пожар.
«Более подробная информация будет позже», — добавили спасатели.
Напомним, 26 марта пожар вспыхнул и на правом берегу Киева. По предварительным данным, огонь охватил объекты в промышленной зоне вблизи Корчеватого.