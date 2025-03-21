Масштабный пожар в аэропорту "Хитроу" в Лондоне: есть ли там российский след

В Лондоне в международном аэропорту "Хитроу" произошел пожар. Специалисты по безопасности обсуждают возможность российского следа, однако официальной информации пока нет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Нам сообщили о пожаре на высоковольтном трансформаторе возле аэропорта "Хитроу". Огонь охватил трансформатор, содержащий 25 тысяч литров охлаждающей жидкости, которая полностью вспыхнула. Это создало чрезвычайно серьезную угрозу, ведь высоковольтная установка до сих пор находилась под напряжением", - говорит заместитель комиссара пожарного управления Лондона Джонатан Смит.

Тысяча триста отмененных перелетов. Испорченные планы у почти 300 тысяч пассажиров. Кого-то перенаправляют в другие аэропорты - за тысячу километров от точки назначения. "Хитроу" - парализован по крайней мере до конца этих суток.

"Мы возвращались домой. Отсюда, из Рима, должны были лететь в Лондон - в "Хитроу", а оттуда в Техас. Нас зарегистрировали, мы стали ждать самолет - а рейс задерживают. И ничего нам не говорят. Три часа, четыре часа, и никакой информации. Теперь говорят, нет никаких доступных рейсов. Кто знает, как надолго мы здесь", - говорит пассажирка из Техаса Блэр Батлер.

Трансформаторная станция горит до сих пор. Еще накануне мощный сбой, вызванный пожаром, обесточил 67 тысяч домов вокруг, их постепенно возвращают к сети. Следствие в закрытом аэропорту и вокруг него ведет контртеррористическая полиция. Не исключают пока что - ничего.

Пожар в Британии

"Пока мы не знаем, что стало причиной возгорания. Это явно беспрецедентная ситуация. Мы хотим выяснить ее причины и извлечь из нее все возможные уроки", - говорит министр энергетики Великобритании Эд Милиберд.

Аналитик по безопасности британского телеканала Sky News Дебора Хейнс пишет: «Все, кто следит за российскими неконвенциональными атаками на Европу сейчас интересуются, не стал ли аэропорт Хитроу очередной мишенью».

Агентство Associated Press выкладывает карту российских диверсий - в общем, речь идет о 59 доказанных инцидентов на территории Европы, ответственность за которые возлагают на Россию, Беларусь или связанные с ними структуры. На самом деле их куда больше.

"Случаи в рамках вероятных подрывных действий варьируются: от набивания выхлопных труб автомобилей монтажной пеной в Германии до заговора с целью закладки взрывных устройств в грузовые самолеты. Associated Press просмотрел сотни инцидентов, которые, вероятно, связаны с Россией. Иногда трудно окончательно доказать причастность Москвы", - говорит Эмма Борроуз, журналистка Associated Press.

В агентстве объяснили: подготовило карту, чтобы подчеркнуть масштаб российской кампании в момент, когда поддержка Украины со стороны США является неуверенной, а европейцы сомневаются в надежности Вашингтона как партнера. Впрочем, до сих пор британские чиновники никак не комментируют вопрос, считать пожар на "Хитроу" диверсией или нет.

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