Масштабный пожар в Белой Церкви: спасатели рассказали подробности (фото)

По предварительным данным, пострадал один человек.

В ГСЧС Киевской области рассказали подробности масштабного пожара в Белой Церкви, где загорелось складское помещение, в котором могли храниться пиротехнические средства.

"Пожар вспыхнул в складском помещении, его площадь 300 квадратных метров. Сейчас на месте работают спасательные подразделения. К ликвидации огня привлечены пять единиц спецтехники и почти 40 спасателей. Ликвидация пожара продолжается", – рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.

Там добавляют, что есть угроза распространения огня на рядом расположенные складские здания.

Пожар в Белой Церкви/Фото: ГСЧС Киевской области

"Пока перебрасывания огня нет. Но сложность тушения огня заключается в том, что складские помещения расположены вплотную друг к другу. Горит один склад, по предварительным данным, в нем могли храниться пиротехнические изделия – слышим характерные взрывы. Что именно хранилось на складе после ликвидации пожара", — добавляют областные спасатели.

Пожар в Белой Церкви/Фото: ГСЧС Киевской области

В 19:02 пожар был ликвидирован на площади 300 кв. м. По предварительным данным пострадал один человек.

В Белой Церкви возник пожар на складе с фейерверками

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