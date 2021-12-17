Масштабный пожар в Ровно: складские помещения тушили почти 6 часов

Масштабный пожар в Ровно: складские помещения тушили почти 6 часов

Жертв и пострадавших нет.

Пять с половиной часов гасили складские помещения в пригороде Ровно.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 17 декабря.

Работало тридцать спасателей. Вспыхнуло на 200 квадратных метрах. Усложняло тушение то, что здание обшито пенопластом, который мгновенно занимался, а на складах были стройматериалы и обувь.

От опрокидывания пламени, в частности, спасали и здания рядом. Полностью удалось потушить пожар за четверть суток. Жертв и пострадавших нет. Ущерб и причины пожара устанавливают.

Новости Ровно: в центре города 30 спасателей тушили складские помещения

Напомним, что в Лубнах во время пожара погиб полуторагодовалый ребенок, которого оставили дома самого.

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